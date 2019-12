Javier Perianes, Les Beatles et notre invité Benjamin Bernheim

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Beethoven "Revelations" par le Cuarteto Casals, sorti chez Harmonia Mundi le 15 mars 2019, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Claude Debussy

Children’s corner : 1. Doctor Gradus ad Parnassum Seong-Jin Cho, piano

DGG

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : Amen (3è partie) Choeur Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Direction, Vaclav Luks

ACCENT

Bela Bartok

44 duos Sz 98 : 37. Prélude et Kanon

Gérard Poulet et Régis Pasquier, violons

ARION

The Beatles

Girl Cathy Berberian, voix

TELESCOPIE

Jean Françaix

Concerto : Risoluto - pour basson et orchestre à cordes Christian Kunert, basson

Académie de Chambre de Potsdam

GENUIN

Emmanuel Chabrier

L’étoile : O petite étoile du destin Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Orchestre du Mozarteum de Salzbourg

Direction, Marc Minkowski

ERATO

John Barry

Amicalement vôtre : Theme

CBS

Marcelle Soulage

Sonate en Fa dièse min op. 31 : Allegro vivo

Odile Bourin, violoncelle

Geneviève Ibanez, piano

L'HEURE BLEUE

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°2 en Sol Maj op. 18 n°2 : 4. Allegro Cuarteto Casals

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Ré Maj KV 136 : 3. Presto

Orch Baroque d’Amsterdam

Direction, Ton Koopman

ERATO

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 63 Christen ätzet diesen Tag : 5. Ruft und fleht den Himmel an

Eva Zaïcik, alto

Thomas Hobbs, ténor

La Chapelle Harmonique

Direction, Valentin Tournet

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

Vladimir CosmaLe Père Noël est une ordure POMME MUSIC

Harold Arlen

If I only had a brain

Paul Jost, chant

JAMMIN COLORS

Felix Mendelssohn

Romance sans paroles en Fa dièse min op. 67 n°2

Javier Perianes, piano

HARMONIA MUNDI

Gaetano Donizetti

L’Elixir d’amour : Una furtiva lagrima (Acte II Sc 7) Air de Nemorino

Benjamin Bernheim, ténor

Prague Philharmonia

Direction, Emmanuel Villaume

DGG

Jules Massenet

Manon : Instant charmant (Acte II)

Benjamin Bernheim, ténor

Prague Philharmonia

Direction, Emmanuel Villaume

DGG