Poulenc, David Kadouch et James Gray, notre invité du jour

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque Révolution, de David Kadouch, sorti le 6 septembre 2019 chez Mirare.

8h30 – L'invité du jour : James Gray

Pour gagner le disque Révolution, de David Kadouch, sorti le 6 septembre 2019 chez Mirare, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour orgue en ré Maj d’après les sinfonias BWV 169 et BWV 49

Allegro

Les Muffatti

Bart Jacobs, orgue et dir.

RAMEE

Charles Ives

Sonate pour violon et piano n°3 S 62 : Allegro

Hilary Hahn, violon

Valentina Lisitsa, piano

DDG

George Michael

Last Christmas

Puppini Sisters

Erich Wolfgang Korngold

Quatuor à cordes n°2 en Mi bémol Maj op 26

2. Intermezzo. Allegretto con moto

Quatuor Jerusalem

HARMONIA MUNDI

Francis Poulenc

Concerto pour deux pianos en ré min : Larghetto

Lidija Bizjak et Sanja Bizjak, piano

Orchestre Philharmonique de Stuttgart

Dir. Radoslaw Szulc

ONYX

Henri Salvador

Chanson douce

RIGOLO

John Dowland

Fine knacks for ladies

Mariana Flores, soprano

Hopkinson Smith, luth

NAIVE RECORDS

Leoš Janáček

Sonate pour piano en mi bémol min JW VIII/19 : 1. Predtucha

David Kadouch, piano

MIRARE

Nino Rota

Amarcord : 1. Danzando nella nebbia

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Dir. Riccardo Chailly

DECCA

Jean Sibelius

Karelia suite op 11 : III. Alla marcia

Academy of Saint Martin in the Fields

Dir. Neville Marriner

PHILIPS

Frank Sinatra

Sweet Lorraine

The Metronome All-Stars

SAGA

Gioacchino Rossini

Le Barbier de Séville : Cessa di più resisterer (Acte II)

Rockwell Blake, Almaviva

Orchestre Symphonique de Londres

John Mac Carthy

WARNER CLASSICS