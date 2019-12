Fauré, Antonio Carlos Jobim et Jakub Jozef Orlinski, l'invité du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Clairs de lune (Berlioz & Fauré) - Jean-Paul Fouchécourt et le Quatuor Manfred, sorti le 31 mai 2019 chez Paraty, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Pietro Antonio Locatelli

Concerto n°1 en Ré Majeur - 1. Allegro - Capriccio

Dmitry Sinkovsky, violon et direction

Il Pomo d’Oro

NAIVE

Lili Boulanger

D'un jardin clair

Masako Ezaki, piano

TRITON

Jerry Bock

Un violon sur le toit : To life - Bande originale du film

UNITED ARTISTS RECORDS

Frédéric Chopin

Trio en sol min op 8 : Scherzo

Trio Chausson

MIRARE

Fritz Kreisler

Tambourin chinois op.3 - pour violon et orchestre

Maxim Vengerov, violon

Orchestre Symphonique de Shanghaï

Yu Long, direction

Antonio Carlos Jobim

Favela

WARNER BROS

Antonio Santangelo

Concerto en mi min pour flûte, violons et basse continue - 1. Allegro

Ensemble Baroque de Naples

Tommaso Rossi, direction

SONY