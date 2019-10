Jacky Terrasson, Les Arts Florissants et notre invité, Matthias Pintscher

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Spiritus - Renaud-Gabriel Pion, sorti le 27 septembre 2019 chez Signature Radio France, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°2 en Fa Maj BWV 1047 : Allegro

Le Concert des Nations

Direction, Jordi Savall

ALIA VOX

Manuel de Falla

Le Tricorne : Danza de los vecinos (2ème partie) (Seguidillas)

Orchestre de Chambre Mahler

Direction, Pablo Heras-Casado

HARMONIA MUNDI

Henry Purcell

Timon of Athens : Hark ! How the songsters

Marina Venant, soprano

Christophe Baska, contre-ténor

Le concert de l’Hostel Dieu

Direction, Franck-Emmanuel Comte

LIGIA DIGITAL

Camille Chevillard

Sonate en sol min op. 8 : Mouvement de Polonaise

Jean-Jacques Kantorow, violon

Alexandre Kantorow, piano

NOMADMUSIC

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en Fa Maj op 93 : 2. Allegretto

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction, Bernard Haitink

PHILIPS

Marc-Antoine Charpentier

Médée : Prologue : Ouverture

Les Arts Florissants

Direction, William Christie

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Marche à la turque

Emmanuel Pahud, flûte

Jacky Terrasson, piano

EMI