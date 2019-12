Jacky Terrasson, Dvorak et notre invité, Edouard Ferlet

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Benjamin Alard - Intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach, sorti le 30 mars 2018 chez Harmonia Mundi, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Benjamin Britten

The young person’s guide to the orchestra op. 34 (Variations et fugue sur un thème de Purcell) : Thème, Variations A

Orchestre Symphonique de Londres

Direction, Benjamin Britten

DECCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi oh dio K 418

Natalie Dessay, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Lyon

Direction, Thoedor Guschlbauer

EMI

Frédéric Botton

La Grande Zoa

Régine, voix

MERCURY

Anton Dvorak

Waldesruhe pour violoncelle et orchestre

Frans Helmerson, violoncelle

Orchestre symphonique de Goteborg

Direction, Neeme Järvi

BIS

Francis Poulenc

Fiançailles pour rire : il vole

Mady Mesplé, soprano

Gabriel Tacchino, piano

EMI

Carl Philipp Emmanuel Bach

Symphonie pour deux hautbois, deux cors, cordes et basse continue : I. Allegro di molto

Xenia Löffler, hautbois

Akademie für Alte Musik Berlin

Direction, Georg Kallweit

HARMONI MUNDI

Jean-Paul Egide Martini

Plaisir d'amour

Jacky Terrasson, piano

Ugonna Okegwo, contrebasse

Leon Parker, batterie

BLUE NOTE

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Je crois entendre encore (Acte I) Air de Nadir

Cyrille Dubois, ténor

Orchestre national de Lille

Direction, Alexandre Bloch

PENTATONE

Jean-Sébastien Bach

Choral BWV 1085 : O Lamm Gottes unschuldig - pour claviorganum

Benjamin Alard, claviorganum

HARMONIA MUNDI

David Popper

Danse des elfes op.39 - arrangement pour violoncelle et orchestre

Gautier Capuçon, violoncelle

Orchestre de Chambre de Paris

Direction, Douglas Boyd

ERATO

Francesco Cavalli

Elena : Sinfonia

Cappella Mediterranea

Direction, Leonardo Garcia Alarcon

NAIVE RECORDS

Nicola Piovani

BOF Fauteuils d’orchestre : Valse tendre

VIRGIN FRANCE LABELS

Jacques Offenbach

Le roi Carotte : Le voilà c’est bien lui - Romance des Fleurs

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Laurent Campellone

ALPHA

Claudio Monteverdi

Orfeo : Il ballo delle ingrate

English Baroque Soloists

Direction, John Eliot Gardiner

ERATO