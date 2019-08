Ivo Pogorelich : retour en studio après 20 ans d'absence

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner leCD Chopin de Leif Ove Andsnes chez SONY CLASSICAL, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Gioacchino Rossini

Les soirées musicales : La danza - pour trompette et orchestre

Lucienne Renaudin Vary, trompette

Orchestre national de Lille

Direction, Roberto Rizzi Brignoli

WARNER CLASSICS

George Onslow

Quatuor à cordes n°23 op 48 : 4. Finale

Quatuor Debussy

VALOIS

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : For unto us a child is born

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

ALPHA

Bohuslav Martinu

Les Rondes Les rondes H 200 : Andantino - pour hautbois clarinette basson 2 violons trompette et piano

Jurij Likin, hautbois

Vlastimil Mares, clarinette

Lumír Vaněk, basson

Vladislav Kozderk, trompetteIvan Klánský, piano

Pavel Kutman, violon

Jana Herojnova, violon

PANTON

Maurice Jarre

BOF Thérèse Desqueyroux

PLAYTIME RECORDS

Franz Schubert

Moment musical en fa min op 94 n°3 D 780 n°3

Lucas Debargue, piano

SONY

Jean-François Dandrieu

Sonate en Ré Majeur op 1 °2 Le Consort

ALPHA

Arthur Freed/Nacio Herb Brown

Chantons sous la pluie : Make 'em laugh

Donald O'Connor, voix

MILAN

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°4 en Fa Maj op 15 n°1

Leif Ove Andsnes, piano

SONY

Piotr Illich Tchaïkovski

Eugène Onéguine op 24 : Polonaise (Acte III)

Orchestre du Théâtre Kirov

Direction, Valery Gergiev

PHILIPS

François Couperin

Pièces pour clavecin - 19è ordre - 3è livre - Les calotins

Blandine Rannou, clavecin

ZIG ZAG TERRITOIRES

Nicola Porpora

Semiramide riconosciuta : Si pietoso il tuo labbro ragiona (Acte II Sc 5) Air de Mirteo

Ann Hallenberg, soprano

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

APARTE

Jean Sibelius

Andante festivo - pour quatuor à cordes

Quatuor Alfama

FUGALIBERA