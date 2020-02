Ivan Ilic, Lou Tavano et notre invité, John Adams

Invité exceptionnel ce matin ! John Adams, l'un des plus grands compositeurs au monde sera avec nous ! Egalement chef d'orchestre, il dirigera l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 28 février à l'Auditorium de Radio France.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Tentez de gagner le disque "Mottetti e canzoni virtuose", par La guilde des mercenaires et Adrien Mabire, sorti le 29 mars 2019 sous le label L'encelade, en répondant correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°41 en Ut Maj KV 551 Jupiter : 4. Molto allegro

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction, Ivan Fischer

RCO

Franz Schubert

Mélodie hongroise en Si min D 817

Gaspard Dehaene, piano

1001 NOTES

Richard Rodgers

My Favourite Things

Lou Tavano, voix

RP Quartet

FREMEAUX ET ASSOCIES

Georg Friedrich Haendel

Faramondo : Conoscero se brami (Acte I)

Sophie Karthauser, soprano

I Barocchisti

Direction, Diego Fasolis

VIRGIN CLASSICS

Giuseppe Tartini

Concerto en Sol Maj op. 2 n°1 : 3. Allegro assai

Europa Galante

Direction, Fabio Biondi

VIRGIN

Paul Hindemith

Les quatre tempéraments : 3. Flegmatique

Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction, Yan Pascal Tortelier

CHANDOS

Giovanni Battista Fontana

Sonate terdadecima

La Guilde des Mercenaires

ENCELADE

Georg Philipp Telemann

Wassermusik : Ouverture en Ut Maj TWV 55 : C3 : 7. Der stürmende Aeolus

Zefiro

Direction, Alfredo Bernardini

ARCANA

Frankie Vincent

Le transistor

WAGRAM MUSIC

Anton Reicha

Fugue pour piano op. 36 n°12 : Allegretto

Ivan Ilic, piano

CHANDOS

Anton Reicha

Etude pour piano dans le genre Fugué op 97 n°1 : Introduction. Poco Andante en Mi min

Ivan Ilic, piano

CHANDOS

Hugh Martin et Ralph Blane

BOF Judy : Have yourself a merry little christmas

Renée Zellweger, voix

Rufus Wainwright, voix

DECCA

Johann Strauss fils

Auf der Jagd (A la chasse) op.373 - arrangement pour quatuor de clarinettes

Quatuor Anches Hantées

ANIMA

John Adams

Short ride in a fast machine Orchestre symphonique de Montréal

Direction, Kent Nagano

DECCA