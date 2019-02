Itinéraire Fauré par Nicolas Stavy

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Antonio VIVALDI

Concerto en mi majeur op.8 n°1 RV 269 Le Printemps : 1. Allegro

I Solisti Aquilani, Daniele Orlando

MUSO

Piotr I. TCHAIKOVSKI

Casse-noisette op.71a : Ouverture miniature - arrangement pour 2 pianos

Martha Argerich, Nicolas Economou

DG

Franz SCHUBERT

Symphonie n°3 en ré majeur D 200 : 3. Menuetto

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Ivan Fischer

RCO LIVE

Thomas ARNE

Rise Columbia

Camerata de Boston, Anne Azéma

Sergei RACHMANINOV

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.19 : 2. Allegro scherzando Bruno Philippe, Jérôme Ducros

HARMONIA MUNDI

Luigi BOCCHERINI

Quintette à cordes en mi majeur op.11 n°5 : Menuet

Europa Galante, Fabio Biondi

VIRGIN

Jean-Sébastien BACH

Messe en si : Agnus Dei

Bernarda Fink, Collegium Vocale, Philippe Herreweghe

YOUTUBE

Isaac ALBENIZ

Iberia Livre II : Triana Yuja Wang

DG

Michel LEGRAND

Novembre 1957 : Scène du garage

Nino Castelnuovo (Guy)

POLYGRAM

Sergei PROKOFIEV

Cendrillon : Gavotte op.95/2 + Querelle op.102/3

Wilhem Latchoumia

LA DOLCE VOLTA

Charles TRENET

Le jardin extraordinaire

Charles Trénet

EPM RECORDS 1957

Antonin DVORAKSérénade en mi majeur pour cordes op.22 Orchestre d’Auvergne, Roberto Fores Veses

APARTE

Benjamin BRITTEN

A Ceremony of carols op.28 : 3. There is no rose

Maîtrise de Radio France

REM

Ludwig VAN BEETHOVENConcerto pour piano n°2 en mi bémol majeur op.19 : 3. Rondo. Molto allegro

Maria Joao Pires, London symphony orchestra, Bernard Haitink

LSO

Michel-Richard DELALANDE

Deitatis Majestatem : 1. Deitatis majestatem

Aedes, Mathieu Romano, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre

ALPHA