Immersion : le nouvel album de Youn Sun Nah

Colette MAGNY

Melocoton

Colette Magny

VERSAILLES

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano et orchestre n°23 en La Maj K 488 : 2. Adagio

Maria Joao Pires, Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, Frans Brüggen

DG

Wolfgang Amadeus MOZART

Les Noces de Figaro : Porgi amor (Acte II) Air de la Comtesse

Lisa della Casa, Wiener Philharmoniker, Karl Böhm

DECCA

Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE

Sonate n°1 pour violon, viole obligée et basse continue en ré min : 1. Grave - 2. Presto - 4 Presto

La Rêveuse

MIRARE

Gerry GOFFIN / Carole KING / Jerry WEXLER

(You make me feel like) Natural woman

Aretha Franklin

RHINO RECORDS

Piotr I. TCHAIKOVSKI / Konrad RAGOSSNIG

Valse sentimentale

Duo Solea

PASSAVANT

Lhasa DE SELA

Los Peces en el rio

Lhasa de Sela

PUTUMAYO

Astor PIAZZOLLA / Horacio FERRER

Maria de Buenos Aires : Yo soy Maria

Julia Zenko, Gidon Kremer, Pern Arne Glorvigen, Alois Posch

TELDEC

TRADITIONNEL / Luciano BERIO

Folk songs : I Wonder a I wander

Cathy Berberian, Ensemble Juilliard, Luciano Berio

RCA

Piotr I. TCHAIKOVSKI

Concerto en ré majeur op.35 : 2. Canzonetta

Nicola Benedetti, Orchestre philharmonique tchèque, Jakub Hrusa

DECCA

Frédéric CHOPIN

3 Valses op.64 : Valse n°1 en ré bémol majeur (Valse au petit chien)

Maurizio Pollini

DG

Francis POULENCMamelles de Tirésias Acte I Sc 1 : Non monsieur mon mari (Air de Thérèse) Denise Duval, Jean Giraudeau (le mari) Choeur et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique, André Cluytens

EMI CLASSICS