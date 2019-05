Avec Ibrahim Maalouf, l'improvisation se conjugue au pluriel

Au programme aujourd'hui

07h15 - Ça arrive près de chez vous : Opéra Apéro

07h45 - Classique Info de Christophe Dilys

08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : La chaîne Youtube de Daniel Barenboim

08h30 - L'invité du jour : Ibrahim Maalouf

08h50 - La chronique de Christophe Chassol : Siriusmo, le jeune génie berlinois de l'électro

Ça arrive près de chez vous !

Un nouveau rendez-vous pour mettre en valeur les associations qui œuvrent pour la diffusion de la musique classique partout en France. Des lieux accessibles qui accueillent de grands artistes, des concerts à des prix démocratiques dans toutes les régions de France.

Cette semaine :Opéra Apéro

Prochains concerts

18 mai : Opéra Tagada, Lancement du festival "O 4 vents" (jeune public), Paris

29 juin : Opéra Apéro/Repas Partagé à l'espace Jacques Brel, Romainville

17 juillet : Opéra Apéro, Bobigny

21 septembre : Opéra Apéro/Pique-nique musical, Romainville

Programmation musicale

Franz SCHUBERT

Sonate pour piano en si bémol majeur D.960 : 3. Scherzo

Adam Laloum

MIRARE

George GERSHWIN / Alexander COURAGE

Fantaisie sur Porgy and Bess : It ain’t necessarily so

Rachel Kolly d’Alba, Orchestre National des Pays de la Loire, John Axelrod

WARNER CLASSICS

Giacomo PUCCINI

La Bohème : Quando men vo (air de Musetta)

Anna Netrebko, Orchestre philharmonique de Vienne, Gianandrea Noseda

DG