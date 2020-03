Hugh Coltman, Tchaïkovski et notre invité, Stéphane Degout

Il a durablement marqué les esprits en Pelléas. Il brille également dans la mélodie française, et se lance désormais avec brio dans le lied allemand. Le baryton Stéphane Degout est notre invité ce matin pour la sortie de son nouveau disque, "Epic : Lieder & Balladen" chez Harmonia Mundi.

Programmation musicale

Carl Philipp Emmanuel Bach

Concerto n°3 en la Maj Wq 172 : 3. Allegro assai

Truls Mörk, violoncelle

Les Violons du Roy

Direction, Bernard Labadie

VIRGIN CLASSICS

Camille Saint-Saëns

Sonate en Mi bémol Maj op. 167 : 1. Allegretto

Paul Meyer, clarinette

Eric Le Sage, piano

DENON

Piotr Illich Tchaïkovski

La Dame de Pique : Radostno veselo v den sei (Acte 2)

Choeur et Orchestre du Théâtre Kirov

Direction, Valery Gergiev

PHILIPS

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem KV 626 : Domine Jesus Christe

Kathleen Battle, soprano

Ann Murray, mezzo-soprano

David Rendall, ténor

Matti Salminen, basse

Choeur de l’Orchestre de Paris

Orchestre de Paris

Direction, Daniel Barenboim

EMI

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte traversière en Fa min op. 8 n°4 RV 297 L’hiver : 3. Allegro

François Lazarevitch, flûte et direction

Les Musiciens de Saint-Julien

ALPHA

Arthur Sullivan

The Mikado : For he’s gone and married yum-yum (Acte II)

Orchestre Pro Arte

Direction, Malcom Sargent

EMI

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°4 en Fa Maj op. 15 n°1

Bruno Rigutto, piano

APARTE

Barbara Strozzi

Mi fa rider la speranza

Emoke Barath, soprano

Il Pomo d’Oro

Direction, Francesco Corti

ERATO

Jean-Sébastien Bach

Suite pour orchestre n°3 en Ré Maj BWV 1068 : 2. Air

Concerto Italiano

Direction, Rinaldo Alessandrini

NAIVE RECORDS

Scott Joplin

Original rag n°1

Heinrich Schiff, violoncelle

Samuel Sanders, piano

PHILIPS

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonate en trio en Sol min : 2. Presto - Presto - Adagio

Ensemble Diderot

AUDAX RECORDS

Ray Charles

All To Myself Alone

Raphaël Imbert, saxohpone

Johan Farjot, piano

Hugh Coltman, chant

Julie Saury, batterie

Arnaud Thorette, violon

Barbara Leliepvre, violoncelle

Aurélien Holl, guitare

Sylvain Minh Tuong Fournet-Fayas, contrebasse

MDC

Guillaume Connesson

Disco-toccata

Florent Héau, clarinette

Jérôme Pernoo, violoncelle

SONY