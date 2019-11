Horowitz, Frank Sinatra et notre invité, Roberto Alagna

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Symphonie Fantastique de Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude sorti le 18 janvier 2019 sous le label Harmonia Mundi, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !



Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette à cordes n°3 en Ut Maj KV 515 : 1. Allegro

Quatuor Voce

ALPHA

Steve Reich

Electric counterpoint : Slow

David Tanenbaum, guitare

NEW ALBION RECORDS

William Corbett

Concerto pour cordes et basse continue en Si bémol Maj

Orchestre Baroque de la Casa da Musica de Porto

Direction et clavecin, Andreas Staier

HARMONIA MUNDI

Gaetano Dnizetti

Me voglio fa’na casa

Luciano Pavarotti, ténor

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Direction, Anton Guadagno

DECCA

Frédéric Chopin

Etude en Mi Maj op. 10 n°3

Vladimir Horowitz, piano

CBS

Sebastián Durón

La guerra de los gigantes : Animoso denuedo : Hercule et Minerve A Corte Musical

Direction, Rogerio Goncalves

PAN CLASSICS

Ralph Vaughan Williams

The House of Life : Silent Moon

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Susan Manoff, piano

ALPHA

Hector Berlioz

Symphonie Fantastique op 14 H 48 : 2. Un bal - arrangement pour piano à double clavier

Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude, pianos

HARMONIA MUNDI

Piotr Illich Tchaïkovsky

La belle au bois dormant suite op 66a : 5. Valse - pour orchestre

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Mariss Jansons

SONY CLASSICAL

Frank Sinatra

That’s life CAPITOL

Jean-Philippe Rameau

Les Indes Galantes : Menuet pour les guerriers et les amazones

Le concert des Nations

Direction, Jordi Savall

ALIA VOX

Teodoro Cottrau

Santa Lucia

Roberto Alagna, ténor

Orchestre National d’Ile de France

Direction, Yvan Cassar

SONY CLASSICAL

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Domine Deus

Enrico Caruso, ténor

NIMBUS

Jules Massenet

Manon : Chiudo gli occhi (Acte II)

Roberto Alagna, ténor

Yvan Cassar, piano

SONY CLASSICAL

Giuseppe Verdi

Don Carlo : Ma Lassu Si Vedremo

Roberto Alagna, ténor

Angela Gheorghiu, soprano

Orchestre Philharmonique de Berlin

Direction, Claudio Abbado

EMI

Lucio Dalla

Caruso

Orchestre National d’Ile de France

Direction, Yvan Cassar

SONY CLASSICAL