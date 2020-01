Hommage à Michel Legrand

Ce matin, pour évoquer la mémoire de Michel Legrand, disparu voilà un an, nous accueillons quatre invités de marque : le cinéaste Jean-Paul Rappeneau, la directrice artistique Rosalie Varda, la comédienne et veuve de Michel Legrand Macha Méril, et le biographe et journaliste Stéphane Lerouge.

Michel Legrand en 1975 - Musique matin du 23/01/2020, © Getty / Michael Putland