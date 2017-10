►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : "Detroit" , "Numéro une", "Un conte peut en cacher un autre" et "Quel cirque !"

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 11 octobre

►08h05 - L'invité du jour : Hervé Niquet et les 30 ans du Concert Spirituel

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Comme de chemise...

Programmation musicale

♫ Frédéric CHOPIN

Nocturne op.9 n°1 en si bémol mineur

Nelson Goerner (piano)

ALPHA 2017

♫ Gabriel FAURE

Fantaisie pour piano et orchestre en sol majeur op.111

Philippe Cassard (piano), Orchestre National de Lorraine, Jacques Mercier (direction)

LA DOLCE VOLTA 2017

♫ Mikhail GLINKA

Divertissement sur des thèmes de la Somnambule de Bellini : Vivace

Yves Henri (piano), Alexandre Brussilovsky, Jeanne Well Yablonsky (violons), Zoltan Toth (alto), Nathaniel Rosen (violoncelle), Benjamin Berlioz (contrebasse)

SUONI COLORI 1994

♫ Philip GLASS

Metamorphosis I

Bruce Brubaker (piano)

INFINE 2015

♫ André CAMPRA

Requiem : Introït

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

VIRGIN

♫ Robert SCHUMANN

Ouverture scherzo et finale en Mi Maj op 52 : Ouverture

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur (direction)

SONY

Programmation musicale de l'invité

♫ Joseph Bodin de BOISMORTIER

Don Quichotte chez la Duchesse : Chaconne (Acte III)

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

NAXOS 1996

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Le Messie : Air “He shall feed His flock” (Il nourrira son troupeau) et Air "His yoke is easy"

Sandrine Piau & Katherine Watson (sopranos), Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

ALPHA 2017

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Le Messie : Choeur “Hallelujah”

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

ALPHA 2017