Granados, Diane Dufresne, Hervé Niquet et Marie Perbost, les invités du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Brahms par Geoffroy Couteau et le Quatuor Hermès, sorti le 15 mars 2019 chez la Dolce Volta, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Piotr Illich Tchaïkovski

La Belle au bois dormant op. 66 - Acte I Sc. 6 : Tempo de valse - réduction pour piano à 4 mains

Boris Berezovsky et Brigitte Engerer, piano

MIRARE

Arnold Schoenberg

Concerto pour quatuor à cordes et orchestre : Largo

Quatuor Diotima

Orchestre Symphonique de Leipzig

Direction, Jun Markl

MDR KLASSIK

Kurt Weill

Youkali

Diane Dufresne, voix

Orchestre Métropolitain

Direction, Yannick Nezet-Séguin

ATMA CLASSIQUE

Leroy Anderson

Waltz around the scale - pour orchestre

Orchestre de Concert de la BBC

Direction, Leonard Slatkin

NAXOS

Georg Friedrich Haendel

Jules César : “Tutto puo donna vezzosa” (Acte I)

Natalie Dessay, soprano

Le Concert d’Astrée

Direction, Emmanuelle Haïm

VIRGIN CLASSICS

Enrique Granados

12 Danzas espanolas : 5. Andulaza - pour piano

Ienissei Ramic, piano

INOUIE

Michel Legrand

Paris violon

Muriel Robin, voix

Michel Legrand, piano

SONY

Johannes Brahms

Quintette avec piano en fa min op 34 : 4. Finale. Poco sostenuto - Allegro non troppo

Quatuor Hermès

Geoffroy Couteau, piano

LA DOLCE VOLTA

Franz Schubert

Impromptu en La bémol Maj op posth. 142 n°2 D 935 n°2

Paul Badura-Skoda, piano

GENUIN

Francesco Scarlatti

Concerto grosso n°8 en Fa Majeur : Allegro

Orkiestra Historyczna

Direction et violon, Martyna Pastuszka

MUSO

Henryk Wieniawski

Concerto pour violon n°2 en ré min op 22 : Allegro con fuoco

Itzhak Perlman, violon

Orchestre de Paris

Direction, Daniel Barenboim DG

Ludwig van Beethoven

Presto pour piano en ut min WoO 52 Pavel Kolesnikov, piano

HYPERION