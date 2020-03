Hélène Delavault, Bizet et nos invités, Christine Laloue et Raphaël Sévère

Raphaël Sévère poursuit sa carrière de clarinettiste virtuose et nous présente son dernier album intitulé "On Tour", enregistré avec le pianiste Paul Montag, ainsi que "Mojenn, légende", un concerto pour clarinette et orchestre aux accents bretons commandé par l'Orchestre Symphonique de Rennes.

Raphaël Sévère, © Sylvain Picart