Hèctor Parra et Núria Giménez Comas à la Biennale “Musiques en scène" de Lyon

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : L’économie du jazz, avec Richard Bona, bassiste et directeur du Nubia

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 5 mars 2018

►08h05 - Les invités du jour : Hèctor Parra et Núria Giménez Comas

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Le blackface à l’opéra

Programmation musicale

♫ Franz LISZT

Année de pèlerinage 1ère année Suisse : Au lac de Wallenstadt S 160 n°2

Muza Rubackyté (piano)

LYRINX

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto brandebourgeois n°3 en sol Maj BWV 1048 : I. Allegro

Concentus Musicus de Vienne, Nikolaus Harnoncourt (direction)

TELDEC

♫ Heitor VILLA-LOBOS

Saudades das selvas brasileiras W 226 n°2 (un poco animato)

Nelson Freire (piano)

DECCA

♫ Ludwig van BEETHOVEN

6 menuets WoO 9 (version pour 2 violons et contrebasse) : Menuet en Ré Maj WoO 9 nº5 et 6

Quatuor Hagen, Alois Posch (contrebasse)

DG

♫ Claude DEBUSSY

Etudes, Livre I : V. Pour les octaves

Elodie Vignon (piano)

CYPRES

♫ Serge PROKOFIEV

L'amour des trois oranges suite op 33bis : Scherzo

Orchestre Symphonique de Sydney, Vladimir Ashkenazy (direction)

EXTON

Barbara STROZZI

L’Eraclito amoroso : Udite amanti

AnnaReinhold (mezzo-soprano), Thomas Dunford (luth)

ALPHA

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en fa majeur op.99 : I. Allegro vivace

Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Théo Fouchenneret (piano)

BNP

♫ George GERSHWIN

Concerto en Fa Maj : 3. Allegro agitato - pour piano et orchestre

Peter Donohoe (piano), Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham, Simon Rattle (piano)

EMI

Programmation musicale des invités

♫ Gustav MAHLER

Kindertotenlieder : Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n

Anne-Sofie von Otter, Orchestre philharmonique de Vienne, Pierre Boulez (direction)

DG

♫ Hector PARRA

Limite les rêves au-delà : finale

Arne Deforce (violoncelle), Thomas Goepfer (électroacoustique)

Live Ruhrtriennale 2017

♫ Heinz HOLLIGER

Psalm 1971

Schola Cantorum Stuttgart, Clytus Gottwald

CADENZA

♫ Hugo BALL / Hans SCHUTTLER

Seepferdchen Und Flugfische (Seahorses and Flying Fish)

Japp Blonk

CD INVITE

♫ Benjamin BRITTEN

The young person's guide to the orchestra op 34 : Thème

Orchestre Symphonique de Londres, Benjamin Britten (direction)

DECCA

♫ Steve REICH

Music for 18 musicians : Pulses

Ensemble Modern

RCA