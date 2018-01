Guillaume Bellom et Ismaël Margain, à deux pianos

►07h40 - La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe : L’Etang, de Claire-Louise Bennett, traduit de l’anglais par Thierry Decottignies, éditions de L’Olivier

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 25 janvier 2018

►08h05 - Les invités du jour : Guillaume Bellom et Ismaël Margain

►08h53 - La chronique de Christophe Chassol : « Zombies » du groupe Magma

Album "A deux pianos", Guillaume Bellom et Ismaël Margain, sortie nationale le 26 janvier 2018 chez B Records.

Le duo de pianistes Guillaume Bellom et Ismaël Margain présenteront ce dernier enregistrement Salle Cortot, le 25 janvier 2018 à 21h, en présence de Julien Desplanque (cor), Anthony Kondo (violoncelle) et Jérôme Pernoo (violoncelle).

Au programme : Rachmaninov, Suite n° 1 pour deux pianos - Brahms, Variations sur un thème de Haydn - Schumann, Thème et variations pour deux violoncelles, cor et deux pianos.

Le concert

Programmation musicale

♫ Nicolas CLERAMBAULT

Pyrame et Thisbé : Amour qui voudra désormais (Air)

Reinoud van Mechelen (ténor, Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (basse de viole), Benjamin Alard (clavecin)

ALPHA

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Sonate n°3 en Ut Maj op 2 n°3 : I. Allegro con brio

Alice Sara Ott (piano)

DGG

♫ Richard WAGNER

Tannhäuser : Lied an den Abenstern (Wolfram)

Matthias Goerne (baryton); Orchestre symphonique de la radio suédoise, Daniel Harding (direction)

HARMONIA MUNDI

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite anglaise n°3 en sol min BWV 808 : Allemande

Piotr Anderszewski (piano)

WARNER CLASSICS

♫ Jean-Baptiste LULLY

Te deum : Symphonie

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

FNAC

♫ Bedrich SMETANA

Trio avec piano en sol mineur op.15 : III. Finale: Presto

Membres du Quatuor Prazak, Nathalia Milstein (piano)

PRAGA