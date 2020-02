Olivier Meyer, Itzhak Perlman et notre invité, George Benjamin

Le Festival Présences propose cette année, pour sa 30e édition, une monographie de George Benjamin, soit l'un des plus grands compositeurs anglais contemporains : c'est donc ce dernier que nous recevons ce matin.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Tentez de gagner le disque Unis Vers de Mathias Lévy, sorti le 30 août 2019 chez Harmonia Mundi, en répondant correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !



Programmation musicale

Edouard Lalo

Symphonie espagnol en Ré min op. 21 : 5. Rondo

Itzhak Perlman, violon

Orchestre de Paris

Direction, Daniel Barenboim

DG

Élisabeth Jacquet de La Guerre

Sonate n°1 en Ré min : Presto - pour violon et basse continue Claire Letore, violon baroque

Sylvie Moquet, basse de viole

Brigitte Tramer, clavecin

PARNASSIE

Giuseppe Verdi

Oberto Conte di San Bonifacio : Ciel pietoso (Actre II) Air de Ricardo Michael Fabiano, ténor

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Enrique Mazzola

PENTATONE

Darius Milhaud

La bien aimée op. 101 : 4. Première valse oubliée Orchestre national d’Ile de France

Direction, Enrique Mazzola

NOMADMUSIC

Joseph Haydn

Concerto en Ré Maj HOB XVIII : 11 pour piano et orchestre :3. Rondo all’ungarese Paul Badura Skoda, piano et direction

Concert-Verein de Vienne

GENUIN

John Barry

BOF Au service secret de sa Majesté : We have all the time in the world Louis Armstrong, voix et trompette

LIBERTY

Jean Françaix

Concerto pour clavecin : Toccata n°1

Christopher D. Lewis, clavecin

Orchestre de Chambre West Side

Direction, Kevin Mallon

NAXOS

Mathias Levy

Interlude

Mathias Levy, violon

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien Bach

Magnificat en Mi bémol Maj BWV 243a : Esurientes implevit bonis Eva Zaïcik, alto

La Chapelle Harmonique

Direction, Valentin Tournet

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

Alberto Ginastera

Estancia op. 8a : Los trabajadores agricolas - suite pour orchestre

Orchestre Symphonique Simon Bolivar

Direction, Gustavo Dudamel

DGG

Edvard Grieg17 danses paysannes norvégiennes op. 72 : 4. Haugelat (Halling) Florian Noack, pianoLA DOLCE VOLTA