Gene Kelly, Scriabine et nos invités, Nicolas Simon et Lucas Henri

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le coffret d'Emil Gilels : Récitals inédits au Concertgebouw entre 1975 et 1980, sorti le 27 avril 2019 chez Fondamenta, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto italien en Fa Maj BWV 971 : Presto - pour piano

Alfred Brendel, piano

PHILIPS

George Gershwin

By Strauss

Gene Kelly, Georges Guetary, Mac MacLain, voix

TURNER CLASSIC

Serge Prokofiev

Cendrillon op 87 : La leçon de danse (Acte I)

Orchestre symphonique de la Radio de Moscou

Direction, Guennadi Rojdestvenski

AUDIOPHILE

Georg Philipp Telemann

Concerto di camera en sol min TWV 43 : G3 : Allegro - pour flûte à bec 2 violons et basse continue

Il Giardino Armonico

Direction, Giovanni Antonini

ALPHA

Robert Stolz

Im Prater Blühn wieder die Bäume

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Adam Fischer

SONY CLASSICAL

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°15 en ré min K 421 /417b : 3. Menuet - Trio

Quatuor Voce

ALPHA

Gioacchino Rossini

Petite messe solennelle : Kyrie

Orchestre de chambre de Paris

Direction, Ottavio Dantone

NAIVE RECORDS

Yiddish Rhapsody

L’khaim

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Direction, Fayçal Karoui

AMBROISIE

Alexandre Scriabine

Etude pour piano en ut dièse min op 2 n°1

Emil Gilels, piano

FONDAMENTA

Claude Debussy

Suite bergamasque L 75 : Menuet

Jean-Yves Thibaudet, piano

DECCA

Jules Massenet

Manon : Prélude

Orchestre symphonique du Théâtre de La Monnaie

Direction, Antonio Pappano

EMI

Robert Schumann

3 Zweistimmige Lieder op. 43 : 2. Herbstlied - arrangement pour soprano cor de basset et piano Franck Russo, clarinette

Aurèle Marthan, piano

Nika Goric, soprano

KLARTHE

Michel Legrand

You must believe in spring Bill Evans, piano

Eddie Gomez, contrebasseEliot Zigmund, batterie

WARNER BROS