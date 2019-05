Francesco Tristano : éclectique bande originale d'un itinéraire à Tokyo

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Johannes BRAHMS

Danse hongroise n°2 en ré mineur

Philippe Graffin, Claire Désert

ONYX

George BENJAMIN

Lessons in Love and Violence (extrait Acte I)

Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Gyula Orendt, Orchestra of the Royal Opera House, George Benjamin (direction)

RADIO FRANCE (mai 2018 - Royal Opera House de Londres)

Arthur ALTMAN / Jack LAWRENCE

All Or Nothing At All

Frank Sinatra

REPRISE RECORDS

Edvard GRIEG

Concerto pour piano et orchestre en la mineur : 3. Allegro moderato molto e marcato

Alice Sara Ott, Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Esa Pekka Salonen

DG

Giuseppe VERDIFalstaff : Tutto nel mondo è burla (Acte III Sc 2) Tutti Bryn Terfel, (Falstaff), Adrianne Pieczonka (Alice Ford), Anatoli Kotscherga (Pistola), Anthony Mee (Bardolfo), Thomas Hampson (Mr Ford), Dorothea Roschmann (Nannetta), Daniil Shtoda (Fenton), Larissa Diadkova (Mrs Quickly), Stella Doufexis (Mrs Meg Page), Enrico Facini (Dr Cajus), Choeur de la Radio de Berlin, Orchestre Philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

DG

Piotr I. TCHAIKOVSKILes saisons op.37 : Juin : Barcarolle op.37 n°6 Elena Bashkirova

GIDEON BOSS