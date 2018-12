Florian Sempey rossinien hier, aujourd'hui et demain

Au programme aujourd'hui

►07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Un calendrier de l'Avent numérique et vocal

► 08h30 - L'invité du jour : Florian Sempey

► 08h50 - La chronique d'Aliette de Laleu : Evelyn Glennie, percussionniste sourde

Programmation musicale

Gioachino ROSSINI

L’échelle de Soie : Ouverture

Orchestre du Théâtre communal de Bologne, Michele Mariotti

PENTATONE

Alexandre DESPLAT

The Sisters Brothers

WHY NOT PRODUCTIONS

Manuel DE FALLA

La vie brève : Danse espagnole n°1 (réduction pour guitare et violoncelle)

Jian Wang, Goran Sollscher

DG 2007

Journée internationale des personnes handicapées

Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Madamina il catalogo e questo (Acte I Sc 5) Air de Leporello

Vito Priante, MusicAeterna, Teodor Currentzis

Cd 01 - Pl. 11 / DNC 678937

05’25

SONY 2016

Domenico SCARLATTI

Sonate pour clavecin en Sol Maj K 180 L 272

Jean Rondeau

ERATO 2018

Michele CENTONZE / Veris GIANNETTI / Stefano NANNI

Buongiorno a te

Luciano Pavarotti, Royal Philharmonic Orchestra

DECCA 2008

Johannes BRAHMSSonate n°1 pour violon et piano en sol majeur op.78 : 3. Allegro molto moderato

Viktoria Mullova, Piotr Anderszewski

PHILIPS