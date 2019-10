Hal Singer, Nino Rota et Florence Bolton de l'ensemble La Rêveuse, l'invitée du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner votre place pour le concert Liszt en Italie à l'auditorium du Louvre ce samedi 12 octobre, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Georges Bizet

Symphonie en Ut : 1. Allegro vivace

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Direction, Michel Plasson

EMI

Aaron Copland

4 motets : Thou O Jehovah abideth forever

Les Métaboles

Direction, Léo Warynski

NOMADMUSIC

Hal Singer

Rock around the clock Hal Singer, voix

Sam Theard, saxophone

Hal Mitchell, trompette

George Rhodes, piano

Grachan Moncur, contrebasse

Bobby Donaldson, batterie

FREMEAUX ET ASSOCIES

Christoph Willibald Gluck

Orphée et Eurydice : ballet des ombres heureuses

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction, John Eliot Gardiner

EMI

Johannes Brahms

Danse hongroise en fa min 1 n°4

Hervé Billaut et Guillaume Coppola, piano à 4 mains

ELOQUENTIA

Joseph Canteloube

Chants d’Auvergne : L’aio de rotso

Véronique Gens, soprano

Orchestre National de Lille

Direction, Jean-Claude Casadesus

NAXOS

Rosita Melo

Desde El Alma

Orquesta tipica

Direction, Osvaldo Pugliese

LUCHO

Robert Schumann

Kreisleriana : schnell und spielend

Suzanna Bartal, piano

PARATY

Nino Rota

BOF Le Parrain

Orchestre dirigé par Carlo Savina

CAM

Wolfgang Amadeus Mozart / Johann Nepomuk Wendt (arrangement)

Cosi fan tutte

Budapest Wind Ensemble

Direction, Kalman Berkes

Charles Lecocq

Le myosotis : quelle existence divine

Gérard Friedmann, ténor

Pierre Saugez, ténor

Orchestre Lyrique de l’ORTF

Direction, Jean-Paul Kreder

MUSIDISC

Medley sur des thèmes Roumains

François Salque, violoncelle

Vincent Peirani, accordéon

ZIG ZAG TERRITOIRES

Jules Massenet

Valse très lente

Concert de la Loge

Direction, Julien Chauvin

ALPHA