Éric Faye : nouveau roman "La Télégraphiste de Chopin"

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le CD de Julie Fuchs intitulé "Mademoiselle" avec l’ONDIF dirigé par Enrique Mazzola, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto en Ut Maj P 16 RV 558 : Allegro molto - pour 2 flûtes 2 mandolines 2 chalumeaux violon 2 théorbes et cordes

Ensemble Matheus - Jean Christophe Spinosi

PIERRE VERANY

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violoncelle n°1 en Mi bémol Maj op 107 : 1. Allegretto - Victor Julien Laferrière, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Bruxelles - Stéphane Denève, dir.

QUEEN ELISABETH COMPETITION

Charles Avison

Concerto grosso en ut min op 6 n°3 : Piu Allegro - L’escadron volant de la Reine

BRECORDS

Claudio Monteverdi

Madrigaux Livre VII : Chiome d’oro SV 143 - pour sopranos et ensemble instrumental - pour 2 sopranos et ensemble instrumental

Miriam Allan et Mhairi Lawson - Les Arts Florissants - Paul Agnew

LITTLEVILLAGE

Helen Merrill

No other love

JVC

Georges Bizet

Feuilles d’album - 6. le grillon

Ann Murray, mezzo-soprano - Graham Johnsnon, piano

HYPERION

Hector Belioz

Zaïde

Julie Fuchs - Orchestre National d’Ile de France - dir. Enrique Mazzola

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Jules Massenet

Méditation (Acte I) : pour violon et orchestre

Philharmonie de chambre Allemande de Brême - dir. Daniel Harding - Renaud Capuçon, violon

VIRGIN CLASSICS

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°32 en ut Maj op 33 n°3 HOB III : 39 : Scherzo : Allegretto

Quatuor Casals

HARMONIA MUNDI

Marc Antoine Charpentier

La descente d’Orphée aux Enfers : Ouverture (Acte I)

Ensemble Correspondances - Sébastien Daucé - dir.

HARMONIA MUNDI