Entre musique et littérature avec le comédien et metteur en scène Benjamin Lazar

►07h40 - La chronique littérature, par Elisabeth Philippe : Mariées Rebelles - Laura Kasischke

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 12 octobre 2017

►08h05 - L'invité du jour : Benjamin Lazar

►08h53 - La chronique de Christophe : "Les planètes" de Gustav Holst

Programmation musicale

♫ Franz SCHUBERT

Symphonie n°8 en si mineur D 759 “Inachevée” : I. Allegro moderato

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Nikolaus Harnoncourt (direction)

TELDEC 1993

♫ Friedrich von FLOTOW

Martha : Acte III. "M'appari tutt'amor" (elle m'apparut, pleine d’amour)

Luciano Pavarotti, New Philharmonia Orchestra, Richard Bonynge (direction)

DECCA 2005

♫ Jan Dismas ZELENKA

Sonate n°3 en Si bémol Maj ZWV 181: II. Allegro - pour violon, hautbois, basson et basse continue

Collegium 1704, Vaclav Luks (direction)

ACCENT 2017

♫ Johnny MERCER / Harold ARLEN

Come rain or come shine

Art Blakey and The Jazz Messengers

BLUE NOTE 1958

♫ Francis POULENC

Petites voix FP 83 : La petite fille sage , Le chien perdu , En rentrant de l'école , Le petit garçon malade , Le hérisson

Maîtrise de Radio France, Denis Dupays (direction)

RADIO FRANCE 1997

♫ Felix MENDELSSOHN

Quatre pièces pour quatuor à cordes op.81 : II. Scherzo

Quatuor Morphing

KLARTHE 2017

♫ Frédéric CHOPIN

Trois Mazurkas, op. 59 : III. Vivace en fa dièse mineur

Louis Lortie (piano)

CHANDOS septembre 2017

Programmation musicale de l'invité

♫ Marin MARAIS

Alcione : Airs pour les matelots et les tritons : Chaconne pour les tritons

Le Concert des Nations, Jordi Savall (direction)

ALIA VOX

♫ CYRANO DE BERGERAC / Marin MARAIS

L'Autre monde ou les états et empires de la Lune : Repas de fumées (diction accompagnée)

Benjamin Lazar (récitant), Florence Bolton (viole), Benjamin Perrot (théorbe)

ALPHA 2004

♫ Antonio VIVALDI

Stabat Mater en fa mineur RV 621

James Bowman, Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (direction)

OISEAU LYRE

♫ Maurice RAVEL

Gaspard de la nuit : Ondine

Lucas Debargue (piano)

SONY CLASSICAL

♫ Jean-Philippe RAMEAU

Platée : Aux langueurs d'Apollon (Acte II Sc 5) Air de la Folie

Sabine Devieilhe, Les Ambassadeurs, Alexis Kossenko (direction)

WARNER MUSIC