En direct du Festival d'Aix-en-Provence, avec Pierre Audi et Daniele Rustioni

Au programme aujourd'hui

Le « blind test » de l’été

Pour gagner le disque du jour, répondez correctement à la question posée par Clément Rochefort. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLÈTE. Bonne chance !

> La réponse

Le « best of » de GFMLL

Set de trois airs écossais

Miss Loraine of Kirkharles / Fight about the Fire Side / Lochailis away to France

The Curious Bards (Alix Boivert, violon baroque, Sarah van Oudenhove, viole de gambe, Jean-Christophe Morel, cistre, Bruno Harlé, flûtes, Louis Capeille, harpe triple)

Programmation musicale

Darius Milhaud

Suite provençale op. 152 : Lent, Vif.

Orchestre Symphonique de Boston

Direction : Charles Munch

SONY 88875169792-77

Ernest Chausson

Chanson perpétuelle, op. 37

Kate Lindsey, mezzo-soprano, Alphonse Cemin, piano

Quatuor Van Kuijk

ALPHA 172200

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem : Communion

Siobhan Stagg, soprano

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon.

Enregistrement Radio France

Arnold Schönberg

La Nuit transfigurée op. 4 (5. Sehr Ruhig)

Nicolas Bone, alto, Antônio Meneses, violoncelle.

Quatuor Belcea

ALPHA

Richard Strauss

Ariadne auf Naxos : Es gibt ein Reich

Lise Davidsen, soprano

Orchestre Philharmonia

Direction : Esa-Pekka Salonen

DECCA

Kurt Weill

Mahagonny Songspiel : II. Alabama Song : Moderato.

Meriel Dickinson, mezzo-soprano, Mary Thomas, mezzo-soprano

London Sinfonietta

Direction : David Atherton

DGG 423255-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Thamos, König in Ägypten : Entracte

Ensemble Pygmalion

Direction : Raphaël Pichon

PARLOPHONE 0825646075843

Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes

Chega de saudade

Elizeth Cardoso, chant.

NASCENTE

Carlos Lyra

Maria Ninguem

Joao Gilberto

BARCLAY

Gioachino Rossini

Le Comte Ory – Acte 1 : Céleste providence

Julie Fuchs, soprano, Ann-Estelle Médouze, violon

Orchestre national d'Île-de-France

Direction : Enrique Mazzola

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4817950

Jean Sibelius

Quatre pièces op. 78 : II. Rigaudon Truls Mørk, violoncelle, Jean-Yves Thibaudet, piano

VIRGIN CLASSICS VRGN VC 5450342

MacGregor / Williams (Glenn Miller)

It Must Be Jelly

Glenn Miller And The Army Air Force Band

BDMUSIC 73098