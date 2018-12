Emmanuelle Haïm, Léa Desandre et Sabine Devieilhe interprètent quelques cantates Italiennes

Aujourd'hui 21 décembre, Saskia de Ville reçoit Sabine Devieilhe pour son nouveau disque consacré aux cantates italiennes de Haendel sorti le 23 novembre chez Erato.

Dirigée par Emmanuelle Haïm, la soprano nous emporte dans le triomphe du temps et de la désillusion de Haendel.

Reste à savoir s'il demeure une part de soi dans les personnages que l'on incarne ?

Au programme aujourd'hui

♫ Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Cosi fan tutte K 588 : Ouverture

Musicaeterna, Teodor Currentzis

SONY

Duke ELLINGTON / Irving MILLS

It don’t mean a thing (if ain’t got that swing)

Ella Fitzgerald, Duke Ellington and His Orchestra

VERVE

Frédéric CHOPIN

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op.65 : Finale. Allegro

Sol Gabetta, Bertrand Chamayou

SONY

Joseph HAYDN

Symphonie n°104 en ré majeur Hob. I : 104 (Londres) : 4. Finale

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Colin Davis

PHILIPS

Max RICHTER / Antonio VIVALDI

The Four Seasons : Spring 0 et Spring 1

Daniel Hope, Orchestre de Chambre du Konzerthaus de Berlin, André de Ridder

DG

Robert SCHUMANN

Quatuor avec piano en mi bémol majeur op.47 : 4. Finale : Vivace

Quatuor Emerson, Menahem Pressler

DG

Claudio MONTEVERDI

Ohimè ch’io cado SV 316

Philippe Jaroussky, L’Arpeggiata, Christina Pluhar

EMI

Richard & Robert SHERMAN

Mary Poppins : Supercalifragilisticexpialidocious

Julie Andrews, Dick van Dyke

WALT DISNEY RECORDS

CHANT TRADITIONNEL

Voisins et voisines

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin

ALPHA

L'archive du jour

Alexandre GLAZOUNOV

Concerto en la min op 82 pour violon et orchestre : 3. Animando

Nathan Milstein, Orchestre Symphonique de Pittsburgh, William Steinberg

EMI

Philip GLASS

Etude n°6

Vikingur Olafsson

DG

Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°7 en la majeur op. 92 : 2. Allegretto

Orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tilson Thomas

SF SYMPHONY

Arcangelo CORELLI

Concerto grosso op 6 nº8 pour la nuit de noel : I . Vivace - Grave - Allegro

Academy of Saint Martin in the Fields, Christopher Hogwood

OISEAU LYRE