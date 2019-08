Emmanuelle de Negri s'empare du Martyre de Sainte Téodosie de Scarlatti avec l’ensemble Les Accents

Au programme aujourd'hui

Le « jeu musical » de l’été

Les « meilleur s moments » de GFMLL

Zequinha De Abreu

Tico-Tico no fubá

SpiriTango Quartet

Concert Générations France Musique, le live, enregistré le 20 octobre 2018



Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite française n°2 en ut min BWV 813 : Courante

Maria Joao Pires, piano

DGG

Maurice Duruflé

Notre père,op. 14

Lionel Belmondo, saxophone

Stéphane Belmondo, trompette et bugle

BFLAT RECORDINGS

Lili Boulanger

D'un matin de printemps - version pour orchestre

The Women's Philharmonic

Direction, JoAnn Falletta

KOCH-RECORDS INTERN

Joseph Kosma / Jacques Prévert

Barbara

Les Frères Jacques

RYM MUSIQUE

Piotr Illich Tchaikovski

Méditation en ré majeur op.72 n°5

Alexandre Kantorow, piano

Concert enregistré le 26 juillet 2019 à la Roque d'Anthéron

John Cage

Sonates et interludes : Sonate n°5

Antonis Anissegos, piano préparé

WERGO

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 19 : 3. Rondo

Royal Northern Sinfonia

Lars Vogt, piano et direction

ONDINE

Vittorio Monti

Csàrdàs

Thibault Cauvin, guitare

Didier Lockwood, violon

SONY

Georg Philipp Telemann

Concerto pour flûte à bec et traverso en mi min TWV 52 : e1 : Presto

Ensemble Amarillis

EVIDENCE

Luciano Berio

Folk songs : I Wonder as I wander / Pour mezzo soprano et orchestre

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Ensemble Julliard

Luciano Berio, direction

Sergueï Prokofiev

Lieutenant Kijé suite d’orchestre op 60 : Le mariage de Kijé suivi de Troïka

Orchestre de Cleveland

Direction, George Szell

CBS

William Croft

Burial service (office d’enterrement) : I am the resurrection - pour choeur mixte et orgue

Le choeur Sidney Sussex College de Cambridge

David Skinner, direction

OBSIDIAN