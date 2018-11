Elsa Dreisig à travers le Miroir

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : A Londres, le paiement sans contact pour rémunérer les musiciens de rue

► 08h30 - L'invitée du jour : Elsa Dreisig

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Misia, reine de Paris !

♫ Programmation musicale

Jean SIBELIUS

Concerto pour violon en ré mineur op.47 : 1. Allegro moderato

Vadim Repin, Orchestre symphonique de Londres, Emmanuel Krivine

ERATO

Serge RACHMANINOV

Six Moments musicaux op.16 : n°4 en mi mineur - Presto

Jean-Philippe Collard

LA DOLCE VOLTA

Gioacchino ROSSINI

Petite messe solennelle : Kyrie eleison

Choeur et orchestre de l'académie Sainte Cécile, Antonio Pappano

EMI

Ruben BLADES

Vida

SONY MUSIC

Camille SAINT-SAENS

Sonate pour violon et piano n°1 en ré min op 75 : 3. Allegro moderato

Geneviève Laurenceau, David Bismuth

NAIVE

Michel MAGNE

So Far From Home

UNIVERSAL MUSIC

Nikolai MEDTNER

4 contes op.26 : Conte en mi bémol majeur op.26 n°2

Boris Berezovsky

MIRARE

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Suite de jazz n°1 : Valse

Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, Riccardo Chailly

DECCA

Gabriel FAURE

Nocturne n°4 en mi bémol majeur op.36

Marguerite Long

PEARL

Arcangelo CORELLI

Concerto grosso en ré majeur op.6 n°4 : 4. Allegro

Orchestre baroque de Fribourg, Gottfried von der Goltz

APARTE

John SCOFIELD

King of Belgium

VERVE

Serge RACHMANINOV

Concerto pour piano n°4 en sol mineur op.40 : 3. Allegro vivace

Daniil Trifonov, Orchestre Philadelphia, Yannick Nézet-Séguin

DG

TRADITIONNEL SERBE

Niska banja, danse bohémienne

Nemanja Radulovic, Yvan Cassar, Nicolas Montazaud, Double Sens

DG