Ella Fitzgerald selon David Enhco et The Amazing Keystone Big Band

Aujourd'hui 17 décembre, Saskia de Ville reçoit David Enhco, primé aux Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie "artiste qui monte".

À la tête de The Amazing Keystone Big Band, le trompettiste rend hommage à l'incomparable et emblématique Ella Fitzgerald à travers le disque "We Love Ella", le livre-disque pour enfants "La voix d'Ella" et le spectacle donné ce soir en la Salle Pleyel.

Les 17 musiciens de l'orchestre, primés en 2018 aux Victoires du Jazz dans la catégorie "groupe de l’année", continuent leur aventure : celle de faire découvrir le jazz et le big band à un large public.

La transmission, ne serait-elle pas l’essence même du jazz ?

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Domenico CIMAROSA / Arthur BENJAMIN arr. Concerto pour clarinette et orchestre à cordes Andreas Ottensamer, Orchestre Philharmonique de Rotterdam, Yannick Nézet-Séguin

DGG

Edvard GRIEGPeer Gynt : Dans l’antre du roi de la montagne Orchestre de Philadelphie, Eugene Ormandy

SONY CLASSICS

Fats WALLER / H. BROOKS / A. RAZAFAin’t Misbehavin’ SONY

Franz SCHUBERTSymphonie n°3 en ré majeur D.200 : 4. Presto vivace Orchestre Philharmonique de Vienne, Carlos Kleiber

DG

Wolfgang Amadeus MOZARTSymphonie n°25 en sol min K 183 : 1. Allegro con brio English Concert, Trevor Pinnock

DECCA

Philip GLASSEtude n°9 Vikingur Olafsson

DG

Georges BIZETPetite Suite d’Orchestre op. 22 Jeux d'enfants : 1. Marche (Trompette et tambour) et 5. Galop (Le Bal) Orchestre de Paris, Paavo Jarvi

VIRGIN CLASSICS

Jean-Sébastien BACHPartita pour violon seul n°2 en ré min BWV 1004 : 4. Gigue Daniel Lozakovich

DG

Louis DESPAX / Jean EBLINGERJ’ai l’cafard Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner

MACK AVENUE

Ludwig van BEETHOVENSonate n°25 en Sol Maj op 79 : 1. Presto alla tedesca Andras Schiff

ECM

Maurice RAVEL3 chansons : Trois beaux oiseaux de paradis - pour choeur mixte à cappella (1915) Ensemble Aedes, Mathieu Romano

ELOQUENTIA

Georg Friedrich HAENDEL Water Music: Suite n°1 en fa majeur HWV 348 : Alla Hornpipe Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman

ERATO

Frédéric CHOPINSonate pour piano n°3 en si mineur op.58 : 4. Finale. Presto non tanto Mitsuko Uchida

ELOQUENTIA

Felix MENDELSSOHNRomances sans paroles : Presto agitato op.19 n°5 Andras Schiff

DECCA