Ella Fitzgerald, Borodine et nos invités, Fabrice di Falco et Aslam Safla

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque J.S. Bach - Cantatas BWV 169 & 82, par Le Banquet Céleste, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver : Il y avait 4 saxophones dans ce Libertango.

Programmation musicale

George Gershwin

Concerto en Fa Maj : 3.Allegro con brio - arrangement pour orchestre de jazz

Jean Yves Thibaudet, piano

Orchestre Symphonique de Baltimore

Direction, Marin Alsop

DECCA

Alexandre Borodine

Le Prince Igor : Danses polovtsiennes (Acte II) : 6. presto - arrangement pour marimbas

Trio SR9

NAIVE CLASSIQUE

Duke EllingtonI’m beginning to see the light

Ella Fitzgerald, voix

WAGRAM MUSIC

Ludwig van Beethoven

Sonate n°17 pour piano en Ré min op. 31 n°2 (La Tempête) : 3. Allegretto

Andras Schiff, piano

ECM

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°67 en Fa Maj op 77 n°2 HOB III : 82 : 4. Finale Vivace assai

Quatuor Hanson

APARTE

Suzy Delair

La mattchiche

MARIANNE MELODIE

Guillaume de Machaut

Dix et sept cinq, trese, quatorse et quinse - rondeau

Marc Mauillon, Vivabiancaluna Biffi, voix

Angélique Mauillon, harpe

ELOQUENTIA

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 82 “Ich habe genug” : 5. Ich freue mich auf meinem Tod

Damien Guillon, contre-ténor

Le Banquet Céleste

ALPHA

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Voi signor, che giusto siete (Acte II)

José van Dam, baryton-basse

Tom Krause, baryton

Gundula Janowitz, soprano

Frederica von Stade, mezzo-soprano

Michel Sénéchal, ténor

Kurt Moll, basse

Jane Berbié, mezzo-soprano

Orchestre de l’Opéra de Paris

Direction, Georg Solti

PHOENIX

Frederick Loewe

I could have danced all night

Frank Sinatra, voix

CAPITOL

Camille Saint-Saëns

Sonate en Mi bémol Maj op. 167 : 4. Molto allegro - Allegretto

Nicolas Baldeyrou, clarinette

Yuko Sasai, piano

KLARTHE

Louise Farrenc

Symphonie n°3 en Sol min op. 36 : 4. Finale

Solistes européens du Luxembourg

Direction, Christoph Konig

NAXOS

Georg Friedrich Haendel

Agrippina : Volo pronto e lieto il core (Acte I)

Fabrice di Falco, contre-ténor

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy

Direction, Jean-Claude Malgoire

DYNAMIC

Maurice Ravel

Histoires naturelles : I. Le Paon

Marie-Laure Garnier, soprano

Célia Oneto Bensaid, piano

Enregistrement de l'émission Générations France Musique le live du 25 mai 2019

Henry Purcell

King Arthur : What power art thou

Andreas Perez-Ursulet

Orchestre National d’Auvergne

Roberto Fores Veses

WARNER CLASSICS

Antonio Vivaldi

Stabat Mater : Eia mater - arrangement pour sopraniste piano contrebasse batterie et percussions Fabrice di Falco, sopraniste

Jonahtan Goybaertz, piano

Aurélien Pasquet, percussions

SONY CLASSICAL