Egdar Moreau : "Une des missions de l’enregistrement est de faire découvrir des œuvres méconnues au public"

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Des incubateurs de musique classique

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 20 février 2018

►08h05 - Les invités du jour : Edgar Moreau et David Kadouch

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Une chorale à Lascaux

Programmation musicale

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Trio pour piano clarinette et violoncelle n°4 en Si bémol Maj op 11 (Gassenhauer) : III. Allegretto

Anne Gastinel (violoncelle), Nicholas Angelich (piano), Andreas Ottensamer (clarinette)

NAIVE CLASSIQUE

♫ John DOWLAND

Can she excuse my wrongs

Iestyn Davies (contreténor), Thomas Dunford (luth)

WIGMORE HALL LIVE

♫ Johann Nepomuk HUMMEL

Sappho von Mitilene op.68 : II.Andante maestoso

London Mozart Players, Howard Shelley (direction)

CHANDOS

♫ Carl CZERNY

L'art de délier les doigts op 740 : Pour croiser les mains

Jean-Frédéric Neuburger (piano)

MIRARE

♫ Michel CORRETTE

Sonate IV en mi mineur

Philippe Grisvard (clavecin), Johannes Pramsohler (violon)

NONESUCH

♫ Claude DEBUSSY

Nocturnes L 91 : II. Fêtes

Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

♫ Franz SCHUBERT

3 marches militaires op 51 D 733 n°1

Christoph Eschenbach, Justus Frantz (pianos)

PATHE MARCONI

♫ Robert SCHUMANN

Symphonie nº2 en ut maj op 61 : IV. Allegro molto vivace

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Riccardo Chailly (direction)

DECCA

Programmation musicale des invités

♫ Francis POULENC

Souvenirs

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ Rita STROHL

Titus et Bérénice Grande sonate dramatique : II. Vivace - Molto movimento

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ FISHBACH

A ta merci (Live au Bataclan, 2017)

SONY

♫ Fernand DE LA TOMBELLE

Andante espressivo - pour violoncelle et piano

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO

♫ Frédéric CHOPIN

Concerto pour piano n°1 en mi min op 11 : III. Rondo

Seong Jin Cho (piano)

DG

♫ César FRANCK

Sonate pour violon et piano en la majeur : IV. Allegretto poco mosso (arrangement pour violoncelle)

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

ERATO