Violaine Cochard présente deux nouveaux disques qui vont du classique revisité aux danses de Jacques Duphly.

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Un orchestre virtuel en tournée en Grande-Bretagne

► 08h30 - L'invitée du jour : Violaine Cochard

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Une visite à Beethoven 2/2

♫ Programmation musicale

Joseph HAYDN

Concerto pour violon Hob VIIa:1 : 1. Allegro moderato

Amandine Beyer, Gli Incogniti

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien BACH

L’art de la fugue BWV 1080 : contrapunctus n°9 a 4 alla duodecima

Cédric Pescia

AEON

Vincenzo BELLINI

La Sonnambula : Acte II : Ah! Se una volta Sola (Air d’Amina)

Renée Fleming, Choeur du Mai Musical Florentin, Orchestre de Saint Luke, Patrick Summers

DECCA

Antoine REICHA

Trio pour 3 violoncelles : 3. Menuet

Han Bin Yoon, Kacper Novak, Justine Metral (violoncelles)

ALPHA

Joseph HAYDN

La Création HOB XXI : 2 : I. Le Chaos (Ouverture)

Orchestre Baroque de Fribourg, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Philippe OLIVE / Henri COR

Le tango stupéfiant

Sarah Laulan, Quatuor Hermès, Maciej Pikulski

FUGA LIBERA

Hélène DE MONTGEROULT

Etude n°28 en mi majeur

Edna Stern

ORCHID CLASSICS

Henry PURCELL

Amphitryon Z 572 : Minuet - Hornpipe - Boree

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

ALPHA

James V. MONACO

You Made me Love You

Aretha Franklin

FREMEAUX & ASSOCIES

Giuseppe TARTINI

Sonate XV en sol majeur “del Tasso” : 3. Allegro

Evgeny Sviridov, Davit Melkonyan

RICERCAR

Piotr I. TCHAIKOVSKY

Concerto pour violon en ré majeur op.35 : 3. Allegro vivacissimo

Arthur Grumiaux, New Philharmonia Orchestra, Jan Krenz

PHILIPS

Johannes BRAHMS

6 Klavierstücke op.118 : 2. Intermezzo en la majeur n°2

Murray Perahia

SONY

Hector BERLIOZ

Nuit d’été op.7 : Villanelle

Véronique Gens, Orchestre de l’opéra national de Lyon, Louis Langrée

VIRGIN

Claude DEBUSSY

Deuxième sonate pour flûte, alto et harpe : 2. Interlude. Tempo di minuetto

Magali Mosnier, Antoine Tamestit, Xavier de Maistre

HARMONIA MUNDI

Jon BATISTE

Green hill zone

Jon Batiste

VERVE