Django Reinhardt, Felicity Lott et notre invité, Yann Queffélec

A l'occasion d'un concert-spectacle donné le 23 février prochain à la Scala Paris, nous recevons ce matin l'écrivain Yann Queffélec. Ses mots y seront accompagnés par le piano de sa soeur, Anne Queffélec.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°39 en Mi bémol Maj KV 543 : 1. Adagio - Allegro

Ensemble Resonanz

Direction, Riccardo Minasi

HARMONIA MUNDI

Luigi Dallapiccola

Sonate canonica : Alla marcia

Raffaele Mani, piano

META RECORDS

Charles Trenet

Y’a d’la joie

Maurice Chevalier, voix

EMP RECORDS

Jean-Sébastien Bach

Cantate ich ruf zu dir BWV 177 : Lass mich kein Lust noch (Air de ténor)

Christoph Prégardien, ténor

Orchestre baroque d’Amsterdam

Direction, Ton Koopman

CHALLENGE CLASSICS

Shigeru Umebayashi

In the Mood for Love

Virgil Boutellis-Taft, violon

Royal Philharmonic Orchestra

Direction, Jac van Steen

APARTE

Maurice Yvain

Yes (Fox Trot)

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

FORLANE

Alessandro Stradella

Sinfonia n°1 en Ut Maj. : 3. Largo, 4. Presto - pour 2 violons et basse continue

Ensemble Arte Musica

BRILLIANT CLASSICS

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°15 en Sol Maj op. posth 161 D 887 : 3. Scherzo

Quatuor Voce

ALPHA

Django Reinhardt

Nuages

Django Reinhardt, guitare

Maurice Vander, piano

Pierre Michelot, basse

Jean-Louis Viale, batterie

DIFY MUSIC

Leonardo Leo

Turbido caelo mare furentes

Anthea Pichanick, contralto

Les Accents

Direction, Thibault Noally

LA MUSICA

André Jolivet

Concerto pour flûte et cordes : 1. Andante cantabile

Manuela Wiesler, flûte

Tapiola Sinfonietta

Direction, Paavo Järvi

BIS

Nino Rota

BOF : I vitelloni

Orchestre dirigé par Carlo Savina

CAM