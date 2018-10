Debussy par le piano russe de maestro Nikolaï Lugansky

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : L'initiative youtube de Profedim

► 08h30 - L'invité du jour : Nikolaï Lugansky

► 08h50 - La chronique de Christophe Chassol : D'Angelo et la Néo Soul

♫ Programmation musicale

Walter DONALDSON

Love me or leave me

Anita O’Day, Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown, John Poole

LONE HILL JAZZ

Franz SCHUBERT

Trio n°2 en mi bémol majeur D 929 : 2. Andante con moto

Frank Braley, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon

VIRGIN

Raffaele CALACE / Yann OLLIVO

Concerto pour mandoline n°2 en la mineur op.144 : 1. Maestoso

Julien Martineau, Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini

NAIVE

Jean-Sébastien BACH

Suite française pour piano nº5 en Sol Maj BWV 816 : 7. Gigue

Andras Schiff

DECCA

George GERSHWIN

‘S Wonderful

Tony Bennett & Diana Krall

VERVE

Johannes BRAHMS

Variations sur un thème de Haydn op.56a : 1. Thème ; 2. Variation 1 ; 3. Variation 2

Nizhny Novgorod Soloists Chamber Orchestra, Maxim Emelyanychev

APARTE

Joseph HAYDN

Symphonie en sol min HOB I:39 : 4. Allegro di molto

Orchestre National de France, Riccardo Muti

RADIO FRANCE INA

Christoph Willibald VON GLUCK

Orphée et Eurydice : Scène des Champs Elysées (Acte II) réduction pour flûte traversière et harpe

Sabine Morel, Sandrine Chatron

ASSOCIATION FRANCAISE ACTION ARTISTIQUE

Charles GOUNOD

Sapho : O ma lyre immortelle (Air de Sapho)

Régine Crespin, Orchestre de la Suisse romande, Alain Lombard

DECCA

Benjamin BRITTEN

3 Divertimenti pour quatuor à cordes : 2. Valse

Quatuor Belcea

EMI

Sidney BECHET

Egyptian fantasy Vincent Peirani,

Emile Parisien

ACT MUSIC & VISION

Antonin DVORAK

Sérénade en mi majeur pour cordes op. 22 : 3. Scherzo Vivace

Orchestre d’Auvergne, Roberto Forés Veses

APARTE

Igor STRAVINSKY

Tango

Marc-André Hamelin, Leif Ove Andsnes

HYPERION

Ralph VAUGHAN WILLIAMS

Dirge for fidele - pour choeur mixte a cappella

Les Éléments, Corine Durous, Joël Suhubiette

EDITIONS HORTUS

ROY AYERS

Everybody loves the sunshine

D’Angelo

THINK DIFFERENTLY MUSIC