David Saudubray et Gregorio Robino célèbrent Beethoven

Au programme aujourd'hui

7h30 – Le « best of » de GFMLL

7h45 – Classique Info de Florian Royer

7h50 – Le jeu musical de l’été : Gagnez le dernier CD de Jean-Paul Fouchécourt et du Quatuor Manfred intitulé "Clairs de lune" (Berlioz & Fauré)

et du intitulé "Clairs de lune" (Berlioz & Fauré) 8h15 – Le Tour de France des Festivals : Christian Rivet , directeur artistique du festival Le vent sur l'arbre

, directeur artistique du festival Le vent sur l'arbre 8h30 – Les invités du jour : le pianiste David Saudubray et le violoncelliste Gregorio Robino

Le jeu musical de l’été

Pour gagner le dernier CD de Jean-Paul Fouchécourt et du Quatuor Manfred, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Johann Sebastian BACH

Suite française n°2 en ut min BWV 813 : Allemande

Maria Joao Pires, piano

Gaabriel FAURE

Cantique de Jean Racine

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin, Vincent Warnier, orgue

Anonyme

El Tupamaro E 188 - pour ensemble vocal et instrumental

Hesperion XXI, Jordi Savall

Joseph HAYDN

Stabat Mater Hob XXa 1.4 : Quis non posset contristari

Florie Valiquette (soprano), Concert de la loge, Julien Chauvin (dir.)

CESAR FRANCK (trans. Harold Bauer)

Prelude, fugue et variation en si min op 18 m 30 transcription pour piano : Prélude

Muza Rubackyte , piano

TRADITIONNEL YIDDISHKolomishka Sirba Octet

Extrait de l’émission Générations France Musique, Le live du 02.02.2019 (Folle Journée)