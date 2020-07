David Fray, Hugues Leclère et Lucile Richardot

La contralto et mezzo-soprano Lucile Richardot est ce matin au micro de Charlotte Landru-Chandès pour nous parler de son concert au festival de Saintes, ainsi que de ses deux derniers disques.

Au programme aujourd'hui

8h00 : Réveil en région !

Réveil en région ! 8h10 : Le jeu musical - Gagnez le disque Concertos for 2, 3 & 4 pianos, par David Fray

Le jeu musical - Gagnez le disque Concertos for 2, 3 & 4 pianos, par David Fray 8h20 : Revue de presse

Revue de presse 8h30 : La vie culturelle réinventée - Interview de Hugues Leclère, pour les concerts de l’Académie international d’été du Grand Nancy

La vie culturelle réinventée - Interview de Hugues Leclère, pour les concerts de l’Académie international d’été du Grand Nancy 8h40 : L'invité du jour - Lucile Richardot

L'invité du jour - Lucile Richardot 8h50 : Pour la petite histoire...

La programmation musicale

Matilde Capuis

Animato con passione pour violoncelle et piano Raphaela Gromes, violoncelle

Julian Riem, piano

SONY CLASSICAL

Wolfgang Amadeus Mozart

Der Schauspieldirektor K 486 : Ouverture Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut min BWV 1060 : 1. Allegro - pour 2 pianos cordes et basse continue Orchestre national du Capitole de Toulouse

David Fray, piano et direction

Emmanuel Christien, piano

ERATO

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°2 en Fa Maj op 41 n°2 : Allegro molto vivace

Quatuor Hermès

LA DOLCE VOLTA

Giuseppe Verdi

La traviata : Follie ! follie ... Sempre libera Concerto Koln

Elvino Pido, directionNatalie Dessay, Violetta

Roberto Alagna, Alfredo

VIRGIN

Frédéric Chopin

Nocturne n°19 en mi min op posth 72 n°1 - pour piano

Hugues Leclerc, piano

HYMERA

Kurt Weill

Schickelgruber

Teresa Stratas, soprano

Richard Woitach, piano

NONESUCH

Jean-Philippe Rameau

Zaïs : Premier et deuxième menuets pour les Jeux et les Plaisirs (Prologue Sc 3) (instrumental)

Les Talens lyriques

Christophe Rousset, direction

APARTE

Georg Friedrich Haendel

Semele : Hence Iris hence away (Acte II Sc 1) Air de Juno Solistes baroques anglais

John Eliot Gardiner

Lucile Richardot

SOLI DEO GLORIA

Jean Cras

Journal de bord : Quart de minuit à 4 - pour orchestre

Orchestre philharmonique du Luxembourg

Jean François Antonioli

TIMPANI