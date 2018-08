Clément Mao-Tacaks et le Secession Orchestra aux festivals de Royaumont et de Terraqué

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Un prix des réseaux sociaux au concours de chant de Marmande

► 08h30 - L'invité du jour : Clément Mao-Tacaks

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : C'est mioche ! #1 C'est pas le facteur, c'est Beethoven !

♫ Programmation musicale

Vincent YOUMANS

No no Nanette : Thé pour deux (Acte II) Duo Nanette et Tom

Julie Fuchs, Stanislas de Barbeyrac, Orchestre National de Lille, Samuel Jean

IMPULSE

Frédéric CHOPIN

Concerto n°1 en mi mineur op.11 : III. Rondo

Denis Pascal, Orchestre les Siècles, François-Xavier Roth

POLYMNIE

Robert SCHUMANN

Carnaval op.9 : Chiarina - Chopin

Brigitte Engerer

MIRARE

Frederick DELIUSSuite : IV. Finale

Tasmin Little, Orchestre philharmonique de la BBC, Andrew Davis

CHANDOS