Classic à Guéthary par le pianiste Aurèle Marthan

Le « jeu musical » de l’été

Pour gagner le dernier disque "Journey Around The Truth" de Andy Emler, David Liebman, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Le « best-of » de GFMLL

Gabriel Fauré

Dolly op. 56 : I. Berceuse

Cédric Pescia et Titien Collard (piano à quatre mains)

Extrait du concert Générations France Musique, le Live, enregistré le 23 février 2019.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la min BWV 807 : Prelude

Jean-Frédéric Neuburger, piano

MIRARE

Claude Debussy

Sonate en ré min L 135 : Finale - Animé - pour violoncelle et piano

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Adam Laloum, piano

MIRARE

Cécile Chaminade

Trio n°1 en sol min op 11 : 1. Allegro

Trio Parnassus

MDG

Kenny Barron

Bud like

Kenny Barron trio : Kenny Barron (piano), Kiyoshi Kitagawa (contrebasse) et Johnathan Blake (batterie)

IMPULSE

Yosef Hadar

Evening of roses - arrangement pour violoncelle et ensemble instrumental

Sheku Kanneh-Mason, violoncelle

Orchestre symphonique de Birmingham

Direction, Mirga Gražinytė-Tyla

DECCA

Franz Schubert

Des Fischers Liebesglück D 933

Philippe Sly, baryton

John Charles Britton; guitare

ANALEKTA

Giovanni Bottesini

Concerto n°2 en si min : Finale - pour contrebasse et orchestre

Edgar Meyer, contrebasse

Orchestre de chambre Saint-Paul

Hugh Wolff, direction

SONY CLASSICAL

Misia

O manto da rainha

WARNER

Antonio Vivaldi / Max Richter

Summer 3 - pour orchestre de chambre et traitement électronique

Orchestre de chambre du Konzerthaus de Berlin

DG

Django Reinhardt

Tears

Quintette du Hot Club de Paris (Django Reinhardt, Joseph Reinhardt et Eugène Vees, guitares; Stéphane Grappeli, violon, Fred Ermelin, contrebasse)

SAGA

Ludwig van Beethoven

Sonate n°3 en Mi bémol Maj op 12 n°3 : Allegro con spirito

Pierre Fouchenneret, violon

Romain Descharmes, piano

APARTE