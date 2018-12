Claire-Marie Le Guay dévoile son premier ouvrage, "la vie est plus belle en musique"

Aujourd'hui 20 décembre, Saskia de Ville reçoit la pianiste et écrivaine Claire-Marie Le Guay.

Amoureuse tant des notes que des mots, elle nous montrera comment "la vie est plus belle en musique", titre de son nouveau livre.

Prélude au bonheur...

Au programme aujourd'hui

♫ Programmation musicale

Leroy ANDERSON

Plink, Plank, Plunk

Quatuor Modigliani

MIRARE

Johann STRAUSS FILS

Valse de l’empereur op. 437

Orchestre philharmonique de Berlin, Nikolaus Harnoncourt

TELDEC

Sidney BECHET

Joshua fit the battle of Jericho

Sidney Bechet and his Blue Note Jazzmen

BLUE NOTE

Louis Nicolas CLÉRAMBAULT

Suite en ut mineur

Andreas Staier

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°13 en Ut Maj K 415 : 1. Allegro

Mitsuko Uchida, English Chamber Orchestra, Jeffrey Tate

PHILIPS

Modest MOUSSORGSKI / Serge RACHMANINOV

La foire de Sorochyntsi :Hopak

Jorge Bolet

PHILIPS

Raffaele CALACE

Concerto pour mandoline n°2 en la mineur op.144 : 3. Allegro non troppo

Julien Martineau, Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini

NAIVE

Astor PIAZZOLLA

Maria de Buenos Aires : Fuga y Misterio - arrangement pour 12 violoncelles

Violoncellistes de l'Orchestre Philharmonique de Berlin

WARNER CLASSICS

Edvard GRIEG

Feuille d’album op.28 n°4 : Andantino serioso en ut dièse mineur Arthur Rubinstein

RCA

Felix MENDELSSOHN

Songe d’une nuit d’été op.61 : Scherzo. Allegro vivo

Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS