Chilly Gonzales, Funny Girl et nos invités, Marie-Josèphe Jude et Bertrand Chamayou

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez des places pour aller voir le spectacle Funny Girl à Marigny le mardi 19 novembre.

Gagnez des places pour aller voir le spectacle Funny Girl à Marigny le mardi 19 novembre. 8h15 - La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais : Une web-série sur les cheffes d’orchestre

8h20 - Interview de Valérie Chevalier, directrice générale de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

8h30 – Les invités du jour : Valérie Chevalier, Marie-Josèphe Jude et Bertrand Chamayou

Le jeu musical

Pour gagner des places pour aller voir le spectacle Funny Girl à Marigny le mardi 19 novembre, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe du Couronnement en Ut Maj KV 317 : Gloria

Barbara Schlick, soprano

Paul Agnew, ténor

Orchestre et Choeur Baroque d’Amsterdam

Direction, Ton Koopman

ERATO

Chilly Gonzales

Wintermezzo

Daniel Hope, violon

Chilly Gonzales, piano

DGG

Giovanni Gabrieli

Canzon du 1er ton - pour ensemble instrumental

Les Traversées Baroques

Direction, Etienne Meyer

K617 PRODUCTIONS

Michel Legrand

What are you doing the rest of your life

Sarah Vaughan, voix

DECCA

Vincent d'Indy

Sonate pour piano en Mi Maj op. 63 : III. Modéré

Jean-Pierre Armengaud , piano

GRAND PIANO

Giuseppe Verdi

Rigoletto : La donna e mobile (Acte III) Air du duc

Michael Fabiano, ténor

Orchestre philharmonique de Londres

Direction, Enrique Mazzola

PENTATONE CLASSICS

Antonio Vivaldi

Concerto RV 371 en Si bémol Maj : Allegro ma poco

Alessandro Tampieri, violon

Academia Bizantina

Direction, Ottavio Dantone

NAIVE

Franz Schubert

Le Chant du cygne : 4. Ständchen

Matthias Goerne, baryton

Christoph Eschenbach, piano

HARMONIA MUNDI

Jule Styne

Funny Girl : Don't rain on my parade

Barbara Streisand, voix

COLUMBIA

Félix Mendelssohn

Le songe d’une nuit d’été : Marche nuptiale

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction, Nikolaus Harnoncourt

WARNER CLASSICS

Bart Howard

Fly me to the moon

Joe Lovano, saxophone ténor

BLUE NOTE

Camille Saint Saëns

Concerto n°5 : L’Egyptien : Molto allegro

Aldo Ciccolini, piano

Orchestre national de Montpellier Languedoc Roussillon

Direction, Friedemann Layer

ACCORD

Wynton Marsalis

Concerto pour violon en Ré Maj : Hottenanny Nicola Benedetti, violon

Orchestre de Philadelphie

Direction, Christian Macelaru

DECCA