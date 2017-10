Célimène Daudet et le " Haïti Piano Project "

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : le phénomène webséries

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Florian Royer : Dépêches Notes du mardi 31 octobre 2017

►08h05 - L'invitée du jour : Célimène Daudet

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : " Un petit bonjour à Anatole "

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon en Ré mineur BWV 1052 : 1. Allegro

La Voce Strumentale, Dmitry Sinkovsky (violon et direction)

NAIVE

♫ Cole Porter

My heart belongs to Daddy

Noëmi Waysfeld (chant), Ensemble Contraste, Orchestre philharmonique de Liège, Johan Farjot (arrangement et direction)

APARTE

♫ Henry Du Mont

O praecelsum et venerabile scramentum

Nicolas Rouault (baryton), Jean-Luc Ho (orgue), ensemble Les Meslanges, Thomas Van Essen (direction)

enregistrement France Musique

♫ Michael Jackson / Manuel Doutrelant et Thierry Escaich (arrangement)

Thriller

Romain Leleu (trompette), Thierry Escaich (orgue), Loïc Ponthieux (batterie)

APARTE

♫ Serge Prokofiev

Concerto n°1 en Ré bémol Majeur op. 10 : 1. Allegro brioso

Nelson Freire (piano), Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Yuri Ahronovitch, (direction)

DECCA

♫ Alexander von Zemlinsky

Frühlingslaube

Chantres de Mülheim, Orchestre philharmonique du Gürzenich de Cologne, James Conlon (direction)

EMI

♫ Camille Saint-Saëns

Sonate pour violon et piano n° 1 en ré mineur op. 75 : 1. Allegro agitato

Maria Milstein (violon), Nathalia Milstein (piano)

MIRARE

Programmation musicale de l'invitée

♫ Jean-Sebastien Bach

Orgelbüchlein : Choral BWV 639 “Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ”

Célimène Daudet (piano)

ARION

♫ Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en Fa Majeur op. 24 “Le printemps” : 4. Rondo

Amanda Favier (violon), Célimène Daudet (piano)

NO MAD MUSIC

♫ Chanson traditionnelle

Gangan move tèt-o

Racine Mapou de Azor

SMITHONIAN FOLKWAYS

♫ Claude Debussy

Préludes, Livre II : 4. Les fées sont d’exquises danseuses

Célimène Daudet (piano)

NOMADMUSIC (à paraître en janvier 2018)

♫ Olivier Messiaen

Huit Préludes : 7. Plainte calme

Célimène Daudet (piano)

NOMADMUSIC (à paraître en janvier 2018)