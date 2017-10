Cécile McLorin Salvant sort "Dreams and Daggers" un double-disque en hommage aux grandes voix féminines du jazz

►07h40 - La chronique littérature, par Elisabeth Philippe : " Le Dossier M " de Grégoire Bouillier

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 5 octobre 2017

►08h05 - L'invité du jour : Cécile McLorin Salvant

►08h53 - La chronique de Christophe : Perfidia

Programmation musicale

♫ Maurice DURUFLE

Requiem : IX. In paradisum

Choeur de la radio bavaroise, orchestre de la radio de Munich, Ivan Repusic (direction), Max Hanft (orgue)

BR KLASSIK 2017

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Concerto n°1 en si bémol mineur op.23 : III. Allegro con fuoco

Martha Argerich (piano), Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Kirill Kondrashin (direction)

PHILIPS 1995

♫ Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon BWV 1019.A : Cantabile

Petra Müllejans (violon), Andreas Staier (clavecin)

ALPHA 2017

♫ Melanie DE BIASIO

The latest light of love

Mélanie de Biasio (chant), Steve Houben (saxophone)

IGLOO PRODUCTIONS 2008

♫ Johannes BRAHMS

Capriccio en si min op 76 n°2

Arcadi Volodos (piano)

SONY CLASSICAL

♫ Jacques OFFENBACH

Harmonies des bois op.76 n°2 : “Les larmes de Jacqueline”

Camille Thomas (violoncelle), Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch (direction)

DG 2017

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano et orchestre n°24 en ut mineur K.491 : I. Allegro

François Dumont (piano et direction), Orchestre symphonique de Bretagne

OSB 2017

Programmation musicale de l'invitée

♫ Paul SIKIVIE / Cécile MC LORIN SALVANT

And yet

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie) et Catalyst Quartet

MACK AVENUE 2017

♫ Bob DOROUGH

Devil may care

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017

♫ Cécile MC LORIN SALVANT

I didn’t know what time it was

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Rodney Whitaker (contrebasse), Riley Herlin (batterie)

MACK AVENUE 2013

♫ Cécile MC LORIN SALVANT

Running wild

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017

♫ Marilyn MONROE

Certains l’aiment chaud (1959)

♫ Gabriel BATAILLE

Sortés soupirs tesmoins de mon martire

Annie Dufresne (soprano), Les musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (direction)

ALPHA 2010

♫ Bobby FALK / Leo LeLIEVRE / Henri VARNA

Si j’étais blanche

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017

♫ Cécile MC LORIN SALVANT

You’ve got to give me some

Cécile Mc Lorin, Aaron Diehl (piano), Paul Sikivie (contrebasse), Lawrence Leathers (batterie)

MACK AVENUE 2017