Cécile McLorin Salvant : nouvelle étoile du jazz vocal

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 198 : le choeur final “Doch Königin Du stirbest nicht” - transcription pour piano

Emile Naoumoff

SAPHIR PRODUCTIONS

Vincent D’INDY

Symphonie n°1 en la min : Florence

Orchestre de Bretagne, Lionel Bringuier, direction

TIMPANI

Robert SCHUMANN

Quintette en Mi bémol Maj op 44 : Scherzo - pour piano et quatuor à cordes

Quatuor Borusan, Idil Biret, piano

IBA

Robert JONES

Now what is love

Ensemble Près de votre oreille

PARATY

Maurice RAVEL

Rapsodie espagnole : 2. Malagueña

Orchestre Philharmonique de New-York / Leonard Bernstein, direction

SONY CLASSICAL

Jean-Sébastien BACH

Variations Goldberg BWV 988 : Aria

Andras Schiff

ECM

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Concerto pour piano et orchestre n°1 en si bémol min op 23 : 3. Allegro con fuoco

Martha Argerich, piano, Orchestre Philharmonique de Vienne, Claudio Abbado direction

DGG

François FRANCOEUR

Sonate n°4 en sol min : 5. Rondeau

Ensemble Ausonia

CALLIOPE

Joseph HAYDN

Divertimento en Fa Maj HOB XIV : 9 : Allegro - pour piano 2 violons et violoncelle

Haydn Trio Eisenstadt

BRILLIANT CLASSICS

Claude DEBUSSY

Suite bergamasque L 82 (75) : 4. Passepied - pour piano

Jonas Vitaud, piano

MIRARE

Olivier GREIF

Quatuor à cordes n°4 (Ulysses) : 4. Bourbonnais

Ensemble Syntonia

TRITON

ANTONIO VIVALDI

L'Olimpiade RV 725 : Sinfonia en Ut Maj : Allegro

Ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi, direction

NAIVE