Catherine Simonpietri et l'ensemble Sequenza 9.3 proposent un voyage bucolique dans un "Jardin lyrique"

Catherine Simonpietri, cheffe du prolifique ensemble vocal Sequenza 9.3, présente la troisième édition du "jardin lyrique". Réinventé, l'événement "Jardins, berceaux de culture" se tiendra tout au long de l'été au parc Jean Moulin-les Guilands de Montreuil/Bagnolet à partir du 4 juillet.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Le tube de l'été de Mathilde Calderini

Le tube de l'été de Mathilde Calderini 8h20 : Le Festival France Musique

à réécouter événement [Antenne] Le Festival France Musique du 29 juin au 21 août 2020

8h30 : Nationale 7

Nationale 7 8h40 : Classique info par Christophe Dilys

Classique info par Christophe Dilys 8h50 : L'invité du jour : Catherine Simonpietri

Programmation musicale

Ennio Morricone

Le bon, la brute et le truand

Ennio Morricone Mon nom est personne (plus que les Walkyries).

Johann Sebastian Bach

Suite française n°4 en Mi bémol Majeur BWV 815 (2. Courante) Blandine Rannou, clavecin.

Lizzo

Juice

Dvorak (trans. David Walter)

Quatuor à cordes n°12 en Fa Majeur op 96 « Américain »(4. Finale. Vivace ma non troppo)

Ensemble Ouranos.

Ludwig van Beethoven

Trio avec piano n°5 en ré majeur dit « Geistertrio » (Trio des Esprits), op. 70 n° 1 (3. Presto)

Trio Sora

Charles Trenet

Cow-boy mon ami

Ennio Morricone

Disons, un soir à dîner (Metti, una sera a cena) Edda dell’orso (voix), Orchestre dirigé par Alessandro Alessandroni.

Purcell (arr. François Saint-Yves)

Didon et Enée (Acte III, air de Didon « When I am laid ».

Henri Demarquette, violoncelle, Ensemble Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri, dir.

Traditionnel corse* (arr. François Saint-Yves)

Nanna di u dilà da i monti. Ensemble Sequenza 9.3, Catherine Simonpietri, dir.