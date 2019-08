Cap vers Dinard avec Vincent Peirani

Au programme aujourd'hui

Le « jeu musical » de l’été

Les « meilleur s moments » de GFMLL

Leonard COHEN

Dance me to the end of Love

Raquel Camarinha (soprano) et Yoan Héreau (piano)

Extrait du concert Generations France Musique, le Live, enregistré le 09 février 2019

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Partita pour violon n°2 en ré min BWV 1004 : 5. Chaconne

Julia Fischer, violon

PENTATONE CLASSICS

Giovanni Bassano

Ave Regina à 12

Les Traversées Baroques

Direction, Etienne Meyer

ACCENT

Franz Schubert

Sonate pour piano n°20 en La Maj op posth D 959 : 3. Scherzo. Allegro vivace - Trio. Un poco più lento

Gaspard Dehaene, piano

1001NOTES

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi : Jérusalem Filiae maestae RV 638 : Sileant zephyri (air)

Le Banquet Céleste

Direction, Damien Guillon

Concert enregistré à Bruxelles en juin 2019 dans le cadre du festival Musiq3

Igor Stravinsky

Pulcinella : ouverture

Orchestre symphonique de Chicago

Direction, Pierre Boulez

CBO

Jean Philippe Rameau

Le rappel des oiseaux

Emil Gilels, piano

HISTORICAL PIANO COLLECTION

Guillaume de Machaut

Messe de Notre Dame : Gloria - pour solistes choeur et orchestre

Ensemble La Tempête

Direction, Simon Pierre Bestion

ALPHA

Kapsberger/Abû Saïd ibn Abû al-Khaïr

Baza

Duo Madjnoun

Le concert de l’Hostel Dieu

Direction, Franck Emmanuel Comte

1001 NOTES

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°2 en sol min op 22 : 2. Allegro scherzando

Bertrand Chamayou, piano

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

ERATO

Barbara

La femme d'Hector

Barbara chante Brassens

CBS

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : Marche au supplice

Les Siècles

Direction, François Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD