Hommage au chef d'orchestre, pianiste et compositeur André Prévin, disparu à 89 ans

Au programme aujourd'hui

Hommage à André Previn

Grand admirateur de Leonard Bernstein, André Previn était lui aussi un musicien aux talents multiples qui brassait avec gourmandise les styles et les genres. Il abordait avec facilité aussi bien le jazz, la musique de film, la musique classique et l'opéra. En tant que chef d'orchestre, il a dirigé les plus grandes phalanges dans le monde entier.

Frederick LOEWE / Alan Jay LERNER

My Fair Lady : Act 1 : I could have danced all night

Marni Nixon, Orchestre dirigé par André Previn

SONY

Ludwig van BEETHOVEN

Symphonie n°7 en La Maj op 92 : 4. Allegro con brio

Royal Philharmonic Orchestra, André Previn

RCA 1988

George GERSHWIN

Porgy and Bess : (Acte II Sc 2) It ain't necessarily so Air de Sportin' Life (arrangement pour violon et piano)

Anne-Sophie Mutter, André Previn

DG 2011

Felix MENDELSSOHN

A midsummer night's dream op 61 : Acte III : Nocturne

London Symphony Orchestra, André Previn

EMI 1977

William WALTON

Concerto en la min pour alto et orchestre : 2. Vivo, con molto preciso

Yuri Bashmet, Orchestre Symphonique de Londres, André Previn

RCA 1994

Erich Wolfgang KORNGOLD

Concerto pour violon et orchestre en Ré Maj op 35 : 3. Finale allegro assai vivace

Gil Shaham, London Symphony Orchestra, André Previn

DG 1994

George GERSHWIN / Ira GERSHWIN

But not for me

André Previn ( piano), Red Mitchell (contrebasse), Shelly Manne (batterie)

FRESH SOUND RECORDS 1991

André PREVIN

Goodbye Charlie (Bande originale du film de Vincente Minnelli)

Orchestre dirigé par André Previn

TWENTIETH CENTURY FOX 1964

Ralph VAUGHAN WILLIAMS

Sinfonia Antartica : 4. Intermezzo (pour soprano choeur de femmes et orchestre)

Heather Harper, Ambrosian Singers, LSO, André Previn

RCA 1968

Programmation musicale

Cole PORTER

I love Paris in the Spring

Ella Fitzgerald, Buddy Bregman's Orchestra

VERVE 1956

Antoine Esprit BLANCHARD

In Exitu Israel : I. Choeur

Les Elements, Les Passions, Jean-Marc Andrieu

LIGIA 2016

Nadia BOULANGER (trans. Louis-Noël Bestion de Camboulas)

Soir d’hiver

Eugénie Lefebvre, Lucie Berthomier, Louis-Noël Bestion de Camboulas

HARMONIA NOVA 2019