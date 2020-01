Billie Holiday, Saint-Saëns et nos invités, Denis et Alexandre Pascal

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque "Ivo Pogorelich - Beethoven et Rachmaninov" répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira-Guyon.

Cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°3 en Ut Maj BWV 1009 : 1. Prélude

Patrick Langot, violoncelle baroque

KLARTHE

Hector Berlioz

Les nuits d'été op 7 H 81a : 6. L'île inconnue H 87

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano

Pascal Jourdan, piano

HARMONIA MUNDI

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la min op 33 : Allegro non troppo

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Orchestre du Festival de Lucerne

James Gaffigan, direction

HARMONIA MUNDI

Ira Gershwin / George Gershwin

But Not For Me

Billie Holiday

ENTERTAINERS

Frédéric Chopin

Impromptu n°1 en La bémol Maj op 29

Charles Richard-Hamelin, piano

ANALEKTA

Johannes Brahms

Trio en la min op 114 : Allegro

Adam Laloum, piano

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Raphael Sévère, clarinette

MIRARE

Johann Adolph Hasse

Marc'Antonio e Cleopatra : Morte col fiero aspetto (Acte I) Cleopatra

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

DECCA

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°22 en Fa Maj op 54 : 2. Allegretto

Ivo Pogorelich, piano

SONY

Michael Tippett

Quatuor à cordes n°3 : Allegro molto e con brio

Quatuor Tippett

NAXOS

Francisco Marin

Misa por un continente : 4. Sanctus

Les Guaranis

Alborada

François Naturel, direction

BARCLAY

Etienne Nicolas Méhul

Symphonie n°1 en sol min : 4. Finale : Allegro agitato

Solistes européens du Luxembourg

Christophe König, direction

RUBICON

Albert RousselDivertissement op.6

Les Vents Français

Eric Le Sage, piano

WARNER