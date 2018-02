La programmation du 70ème Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Quelle musicienne est l’intelligence artificielle ?

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 6 février 2018

►08h05 - Les invités du jour : Bernard Foccroulle et Vincent Huguet

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : La Maladie

Programmation musicale

♫ Frédéric CHOPIN

Etude nº11 en Mi Bémol Maj op 10

Claudio Arrau (piano)

EMI 1957

♫ Johann ROSENMULLER

Sonate à 4 n°8 - pour 2 violons, alto, violoncelle et basse continue

Sonatori de la Gioiosa Marca, Giorgio Fava (direction)

ERATO

♫ Franz LISZT

Etudes de concert S 144 en ré bémol majeur n°3 : Caprices poétiques pour piano : Un sospiro

Roger Muraro (piano)

ACCORD

♫ Vincent D'INDY

Symphonie n°1 en la min “Italienne” : III. Venise

Orchestre de Bretagne, Lionel Bringuier (direction)

TIMPANI

♫John DOWLAND

Flow my tears fall from your springs - arrangement pour alto et piano

Adrien La Marca (alto), Thomas Hoppe (piano)

LA DOLCE VOLTA

♫ Leos JANACEK

Pohadka : III. Allegro

Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Guillaume Bellom (piano)

B RECORDS

♫ Franz SCHUBERT

Impromptu en mi bémol majeur D 946 n°2

Alfred Brendel (piano)

PHILIPS

Programmation musicale des l'invités

♫ Reynaldo HAHN

Chansons grises - L’heure exquise

François Le Roux (baryton), Jeff Cohen (piano)

REM

♫ ARCHIVE INA

Les critiques réagissent à la 1ère édition du festival

♫ Richard STRAUSS

Ariane à Naxos

Régine Crespin (soprano)

INA : 1966

♫ Henry PURCELL

Didon et Enée : Acte 3, scène 2 : “When I am laid in earth”

Jessye Norman, Orchestre de chambre anglais, Raymond Leppard (direction)

PHILIPS

♫ ARCHIVE INA

Gabriel Dussurget évoque la création du Festival

Claude Maupome

Emission "Comment l'entendez-vous” ?

♫ Maurice RAVEL

Histoires naturelles : III. Le cygne

Anna Stephany (soprano), Labyrinth Ensemble

ALPHA

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

La Flûte Enchantée : Ouverture

Pygmalion, Raphaël Pichon (direction)

RADIO FRANCE 2014

♫ Marc Antoine CHARPENTIER

Histoires sacrées : Judith ou Béthulie libérée

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

CD INVITE (Sortie prévue en automne 2018)