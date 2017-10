Benjamin Grosvenor en ouverture du festival Piano à Lyon

►07h40 - Culture Eco, par Antoine Pecqueur : la stratégie culturelle et musicale de LVMH, avec Jean-Paul Claverie

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 16 octobre 2017

►08h05 - L'invitée du jour : Benjamin Grosvenor

►08h53 - La chronique d'Aliette de Laleu : Danse classique et grossesse : un sujet encore tabou ?

Programmation musicale

♫ César CAMARGO MARIANO

Cristal

Duo Intermezzo

KLARTHE 2017

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Theodora HWV 68 (Acte II Sc 2) : With darkness deep, as is my woe

Sonya Yoncheva (soprano), Academia Montis Regalis, Alessandro de Marchi (direction)

SONY 2017

♫ François COUPERIN

Les Goûts Réunis : Huitième concert dans le goût théâtral : Ouverture

Le Parlement de Musique, Martin Gester (direction)

ASSAI 1999

♫ Ludwig SPOHR

Concerto pour clarinette et orchestre n°4 en mi mineur WoO 20 : III. Rondo al espagnol

Paul Meyer (clarinette et direction), Orchestre de chambre de Lausanne

ALPHA 2012

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°13 en si bémol majeur op. 130 : IV. Alla danza tedesca

Quatuor Belcea

ZIG ZAG TERRITOIRES 2012

♫ Edouard LALO

Symphonie en sol mineur : IV. Allegro

Orchestre Symphonique de Bâle, Giancarlo Andretta (direction)

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Adagio en mi mineur pour violon et orchestre K 261

Noa Wildschut (violon), Orchestre de chambre néerlandais, Goran Nikolic (direction)

WARNER CLASSICS 2017

♫ Federico MOMPOU

Musica Callada : I. Angelico

Alice Ader (piano)

PARATY 2017

Programmation musicale de l'invité

♫